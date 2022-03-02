«Сочи»
«Сочи» только с этого раунда начинает свое выступление в Кубке России. В прошлом розыгрыше команда добралась до четвертьфинала, где проиграла будущему победителю — «Локомотиву».
После зимней паузы «барсы» уже успели провести один поединок в рамках РПЛ. На своем поле они обыграли тульский «Арсенал» 2:0, но оба гола провели уже после перерыва.
Коэффициенты матча Сочи — ЦСКА
Эта победа на положение «южан» в турнирной таблице чемпионата не повлияла — там команда находится на третьем месте с 34 баллами в активе и снова метит в еврокубки.
Стоит отметить, что на своем поле «Сочи» в этом сезоне играет неплохо, и за десять проведенных встреч в РПЛ выиграл в семи из них при трех фиаско.
ЦСКА
ЦСКА же в текущем кубковом розыгрыше стартовал с групповой стадии, где поочередно переиграл ижевскую «Звезду» 4:0 и липецкий «Металлург» 2:0, заняв первое место.
«Армейцы» после зимней паузы встречался с куда более мощным соперником, чем «Сочи». Они в столичном дерби одолели 2:0 «Спартак», причем на «Открытие Арене».
В турнирной таблице российского первенства московский коллектив расположились на четвертой позиции, имея 33 очка, что на балл меньше, чем у предстоящего противника.
«Сочи» выиграл у ЦСКА в последних двух очных встречах, оба раза сделав это дома. Перед этим они дважды играли вничью и раз верх взяли «армейцы».
Прогноз и ставка на «Сочи» — ЦСКА
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.52, победа ЦСКА — 2.99, ничья — 3.38.
Проход: «Сочи» — 1.85; ЦСКА — 1.98.
В этом противостоянии склоняемся к проходу хозяев, так как они сильно играют дома, да и ЦСКА уж очень много сил затратил в дерби.