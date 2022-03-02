В среду, 2 марта, в рамках 1/8 финала Кубка России «Сочи» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 18:00 по мск. «Сочи» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» только с этого раунда начинает свое выступление в Кубке России. В прошлом розыгрыше команда добралась до четвертьфинала, где проиграла будущему победителю — «Локомотиву».

После зимней паузы «барсы» уже успели провести один поединок в рамках РПЛ. На своем поле они обыграли тульский «Арсенал» 2:0, но оба гола провели уже после перерыва.

Коэффициенты матча Сочи — ЦСКА 1 2.45 X 3.25 2 3.00 Ставка

Эта победа на положение «южан» в турнирной таблице чемпионата не повлияла — там команда находится на третьем месте с 34 баллами в активе и снова метит в еврокубки.

Календарь и таблица РПЛ

Стоит отметить, что на своем поле «Сочи» в этом сезоне играет неплохо, и за десять проведенных встреч в РПЛ выиграл в семи из них при трех фиаско.

ЦСКА

ЦСКА же в текущем кубковом розыгрыше стартовал с групповой стадии, где поочередно переиграл ижевскую «Звезду» 4:0 и липецкий «Металлург» 2:0, заняв первое место.

«Армейцы» после зимней паузы встречался с куда более мощным соперником, чем «Сочи». Они в столичном дерби одолели 2:0 «Спартак», причем на «Открытие Арене».

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице российского первенства московский коллектив расположились на четвертой позиции, имея 33 очка, что на балл меньше, чем у предстоящего противника.

«Сочи» выиграл у ЦСКА в последних двух очных встречах, оба раза сделав это дома. Перед этим они дважды играли вничью и раз верх взяли «армейцы».

Прогноз и ставка на «Сочи» — ЦСКА

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.52, победа ЦСКА — 2.99, ничья — 3.38.

Проход: «Сочи» — 1.85; ЦСКА — 1.98.

В этом противостоянии склоняемся к проходу хозяев, так как они сильно играют дома, да и ЦСКА уж очень много сил затратил в дерби.