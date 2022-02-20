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    «Лацио» оставит ни с чем фриуланцев

    «Удинезе» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Серия А, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Лацио»
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    Сергей Милинкович-Савич
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 22:45 мск. «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Февраля 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:45 Лацио Лацио
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    «Удинезе»

    «Удинезе» борется за выживание, однако в этой борьбе давно поднаторел. И даже нынешнее 15 место не видится проблемой.

    В последних матчах команда стабильностью не блещет. Из Кубка Италии фриуланцы вылетели, причем как раз от «Лацио».

    Коэффициенты матча Удинезе — Лацио

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Удинезе» был разгромлен. Поединок с «Вероной» завершился крахом (4:0).

    Все прогнозы на Серию А

    В последнее время «Удинезе» не столь успешно играет против «Лацио». Из пяти последних очных битв добыта одна победа при одной неудаче.

    «Лацио»

    На данный момент «Лацио» занимает не особо желанное для себя 6 место. Но до зоны Лиги чемпионов не так далеко — всего 4 очка.

    Правда, нынешний турнирный отрезок команда проводит неровно. То крупная победа (как над «Фиорентиной»), то затем разгромное поражение от «Милана» (4:0).

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    • В предыдущем туре Серии А «Лацио» выиграл. Дома команда изящным образом переиграла «Болонью» (3:0).

    Да и в первом матче 1/16 финала Лиги Европы римляне уступили «Порту» (2:1). Неужели так сказывается на игре команды отсутствие Чиро Иммобиле?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 2.50, на ничью за 3.30, а на «Удинезе» — за 2.80.

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    «Удинезе» исторически неудачно играет с римлянами.

    «Лацио» обладает сильным подбором игроков.

    Даже без Иммобиле гости не должны испытать трудностей в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.50.

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    «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» оставит ни с чем фриуланцев
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