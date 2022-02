Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»

6’ Диагональ исполнял Чалханоглу в штрафную «Лиуерпуля» на Дюмфриса, который пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.

10’ Пробивал в падении через себя Мане после подачи от Арнольда, но мяч не пустил в в ворота «Интера» Ханданович.

16’ Прострелил с фланга Перишич в штрафную «Ливерпуля» на Чалханоглу, который с лету пробил в дальний угол. Лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола.

27' — Fabinho wins the ball back in a forward area, Salah looks to take it under his spell but is upended by Vidal.

