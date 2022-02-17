Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»

«Ливерпуль» обыграл «Интер» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За весь матч мерсисайдцы нанесли 2 удара в створ — это сделали забившие Роберто Фирмино и Мохамед Салах. Всего у «Ливерпуля» 12 ударов в сторону ворот соперника. «Интер» ни разу не попал в створ ворот «Ливерпуля» за 9 попыток, хотя один раз игроки «нерадзурри» пробили в перекладину.

Ход матча

6’ Диагональ исполнял Чалханоглу в штрафную «Лиуерпуля» на Дюмфриса, который пробил головой, но мяч застрял в гуще защитников.

10’ Пробивал в падении через себя Мане после подачи от Арнольда, но мяч не пустил в в ворота «Интера» Ханданович.

16’ Прострелил с фланга Перишич в штрафную «Ливерпуля» на Чалханоглу, который с лету пробил в дальний угол. Лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола.

27' — Fabinho wins the ball back in a forward area, Salah looks to take it under his spell but is upended by Vidal.

[0-0]#INTLIV pic.twitter.com/pFkwmsLF0E — Liverpool FC (@LFC) February 16, 2022

28’ Салаха сбил Видаль у линии штрафной «Интера». Перспективным был стандарт для гостей, но Александер-Арнольд над перекладиной пробил.

40’ Мартинес мог убежать в контратаку, но Ван Дейк его остановил. Очередной угловой. Шкриньяр после навеса мимо штанги ворот «Ливерпуля» пробил головой.

53’ Перишич классно навесил на дальнюю от угла вратарской «Ливерпуля», но Мартинес не допрыгнул к мячу и не смог переправить его в сетку.

60’ Выскочил один на один с воротами мерсисайдцев Джеко и даже гол забил, но явный офсайд до этого был зафиксирован.

73’ Пробивал головой с угла вратарской «Ливерпуля» Дюмфрис после навеса с угла поля, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

75’ 0:1 Роберто Фирмино. С углового навесил на ближнюю штангу ворот «Интера» Трент Александер-Арнольд. Выиграл борьбу за мяч Фирмино и головой пробил точно в дальний нижний угол.

81’ Выиграл подбор у штрафной «Ливерпуля» Перишич и в касание пробил в дальний угол, но мяч полетел над перекладиной.

84’ 2:0 Мохамед Салах. Выиграл борьбу за мяч в чужой штрафной Ван Дейк и головой скинул назад на Салаха, который в одно касание пробил низом в дальний угол. После удара египтянина был рикошет от защитника, что сбило с толку Хандановича.

89’ Убегал по левому флангу Гальярдини, сместился в центр и пробил с острого угла по воротам гостей, но мяч оказался в руках Алиссона.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала Интер — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Роберто Фирмино (75'), 0:2 Мохамед Салах (83') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей (Андреа Раноккия, 87'), Алессандро Бастони (Федерико Димарко, 90'), Дензел Дюмфрис (Маттео Дармиан, 87'), Артуро Видаль (Роберто Гальярдини, 87'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Иван Перишич, Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 70') Ливерпуль: Садио Мане (Луис Диас, 59'), Диогу Жота (Роберто Фирмино, 46'), Мохамед Салах, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 86'), Фабиньо (Джордан Хендерсон, 59'), Харви Эллиотт (Наби Кейта, 59'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер

Лучшим игроком матча был признан защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, который не только отлично отработал в обороне, но и принял участие во втором голе.

Вирджил Ван Дейк uefa.com

Следующие матчи

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 8 марта в Ливерпуле.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче «Интер» в рамках 26-го тура итальянской Серии А примет 20 февраля «Сассуоло». «Ливерпуль» днем ранее примет «Норвич» в рамках 26 тура АПЛ.

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

— Надеюсь, что мы не будем играть с «Ливерпулем» в каждом матче. Я горжусь командой. К сожалению, в момент нашей лучшей игры нам не удалось забить заслуженный гол, а «Ливерпуль» воспользовался первой полупотерей внимания. Конечно, мы заслуживали большего, но сегодняшнее выступление предвещает хорошее будущее. На мой взгляд, «Ливерпуль» — одна из двух лучших команд Европы. «Интер» хорошо держался и заслуживал большего. Думаю, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в этом сезоне.

Эдин Джеко, нападающий «Интера»

— Единственное, чего нам сегодня не хватило, — это победа. Мы очень хорошо играли на протяжении 65 минут, у нас были моменты, и мы ничего не давали создать одной из лучших команд Европы. Обидно пропустит с углового, обычно мы хорошо играем на них. Такова проблема при игре против сильных команд: если ты не реализуешь моменты, они накажут тебя.

Мы пытались сделать все, каждый игрок отдал все силы. Этого не было достаточно. Проиграв, мы уходим с поля с высоко поднятыми головами, потому что знаем, что отдали все силы. Мы будем бороться до конца. Этот результат точно не назовешь положительным, но мы должны сначала сконцентрироваться на Серии А. Увидим, что будет дальше.