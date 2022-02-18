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    «Лилль» потеряет очки в домашнем матче с «Метцем»?

    «Лилль» — «Метц». Прогноз (к. 2.79) и ставки на чемпионат Франции 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Метц»
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    «Лилль» до встречи с «ПСЖ» не проигрывал на своем поле в девяти матчах кряду
    «Лилль» сыграет на своем поле против «Метца» в рамках 25-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 18 февраля, начало — в 23:00 мск. «Лилль» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 18 Февраля 2022 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    «Лилль» занимает десятое место в таблице Лиги 1 после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

    В начале февраля «Лилль» потерпел болезненное поражение от «Пари Сен-Жермен», пропустив от лидера на своем поле пять мячей. Это случилось после еще одного не самого удачного матча, в котором «доги» проиграли «Бресту».

    Коэффициенты матча Лилль — Метц

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
    •

    И все-таки это не тот случай, когда можно говорить о кризисе. В прошлом туре команда Жослена Гурвеннека одержала гостевую победу над крепким «Монпелье» (0:1).

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    «Лилль» до встречи с «ПСЖ» не проигрывал на своем поле в девяти матчах кряду, в которых при этот ни разу не пропускал больше одного гола.

    «Метц»

    «Метц» тем временем находится на предпоследней строчке. Правда, сразу от трех команд он отстает лишь на одно очко. Так что паниковать пока рано.

    Правда, в пяти последних матчах у «Метца» всего лишь одна победа. В середине января команда Фредерика Антонетти выиграла на выезде у «Реймса».

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    • В прошлом туре «Метц» проиграл на своем поле «Марселю» (1:2). Решающий гол соперник забили незадолго до финального свистка.

    Стоит обратить внимание, что «Метц» потерпел лишь одно поражение в шести предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лилль» в этом матче можно поставить за 1.40, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Метца» — за 9.10.

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    У «Лилля» в начале следующей неделе непростой матч с «Челси» в Лиге чемпионов. И с этими мыслями будет очень сложно настроиться на игру с одним из аутсайдеров.

    Хотя «Метц» не так-то и прост, как может показаться. Тем более в гостях эта команда почему-то играет лучше, чем дома.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.79.

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    «Лилль» — «Метц»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лилль» потеряет очки в домашнем матче с «Метцем»?
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