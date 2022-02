Месси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»

5’ Накрутил соперника на фланге Мбаппе и прострелил в центр штрафной «Реала», где пробил с ходу Ди Мария, но попасть в створ ему не удалось.

18’ Прошел классный заброс на Мбаппе из глубины. Принял француз мяч на краю штрафной гостей и пробил — Тибо Куртуа не без проблем перевёл мяч на угловой.

32’ Месси с края штрафной «Реала» пробил в дальний нижний угол, но не попал аргентинец в створ.

45+1’ Каземиро после навеса с углового пробил головой рядом с ближней штангой ворот ПСЖ.

50’ Отличный пас выдал Хакими на ход Мбаппе, который в борьбе с защитником пробил точно в дальний нижний угол, но блестяще Куртуа сложился и отбил этот удар.

50’ Догнал мяч на фланге Мендеш после ошибки Куртуа и пробил с дальней дистанции, но исправил свою ошибку голкипер мадридцев и отбил мяч в падении.

61’ Пенальти! Ворвался в штрафную «Реала» Мбаппе после паса от Месси и упал на газон после подката от Карвахаля. Судья тут же назначил одиннадцатиметровый.

62’ Нет гола! Лионель Месси забрал мяч Мбаппе, решив сам реализовать пенальти. Но неудачно пробил аргентинец низом, позволив Куртуа отбить мяч руками в сторону.

76’ Неймара перед своей штрафной в подкате снес Алаба. Со стандарта Месси попытался закрутить в дальний верхний угол, но мяч полетел в метре от штанги.

81’ Зацепился за мяч в парижской штрафной Родриго и пробил с разворота, но сфера в гуще защитников застряла.

87’ Прорвался в контратаку по центру к мадридской штрафной Месси и забросил на Неймара, но тот с острого угла пробил мимо ворот.

What a goal! Paris win it late via Kylian Mbappé's brilliant finish ⚽️ #UCL pic.twitter.com/1moVlYhFBk

90+4’ 1:0 Килиан Мбаппе. Неймар выдал отличный пас пяткой в штрафную «Реала» на Мбаппе, который финтом обыграл двоих защитников и с острого угла отправил снаряд точно в дальний нижний угол — между ног Куртуа.

Лучшим игроком матче ПСЖ — «Реал» был признан нападающий парижан Килиан Мбаппе, забивший единственный гол.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 9 марта в Мадриде.

В ближайшем матче ПСЖ в рамках 25-го тура французской Лиги 1 отправится 19 февраля в гости к «Нанту». Мадридский «Реал» в этот же день примет «Алавес» в рамках 25 тура испанской Примеры.

🇫🇷 Kylian Mbappé has been directly involved in 51 goals in 53 Champions League games...

He's 23 🤯#UCL pic.twitter.com/Sct223nesZ