Месси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»

В первом матче 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» до последнего мгновения дожимал гранда и добился своего. Если бы не финальные 30 секунд, это была бы идеальная выездная игра «Реала», сдерживавшего талантливую атакующую линию парижан на протяжении 94 минут. Мадридцам везло, но только до последнего удара Мбаппе, который изменит соотношение сил перед ответной встречей.

Ход матча

5’ Накрутил соперника на фланге Мбаппе и прострелил в центр штрафной «Реала», где пробил с ходу Ди Мария, но попасть в створ ему не удалось.

18’ Прошел классный заброс на Мбаппе из глубины. Принял француз мяч на краю штрафной гостей и пробил — Тибо Куртуа не без проблем перевёл мяч на угловой.

32’ Месси с края штрафной «Реала» пробил в дальний нижний угол, но не попал аргентинец в створ.

45+1’ Каземиро после навеса с углового пробил головой рядом с ближней штангой ворот ПСЖ.

50’ Отличный пас выдал Хакими на ход Мбаппе, который в борьбе с защитником пробил точно в дальний нижний угол, но блестяще Куртуа сложился и отбил этот удар.

50’ Догнал мяч на фланге Мендеш после ошибки Куртуа и пробил с дальней дистанции, но исправил свою ошибку голкипер мадридцев и отбил мяч в падении.

61’ Пенальти! Ворвался в штрафную «Реала» Мбаппе после паса от Месси и упал на газон после подката от Карвахаля. Судья тут же назначил одиннадцатиметровый.

62’ Нет гола! Лионель Месси забрал мяч Мбаппе, решив сам реализовать пенальти. Но неудачно пробил аргентинец низом, позволив Куртуа отбить мяч руками в сторону.

76’ Неймара перед своей штрафной в подкате снес Алаба. Со стандарта Месси попытался закрутить в дальний верхний угол, но мяч полетел в метре от штанги.

81’ Зацепился за мяч в парижской штрафной Родриго и пробил с разворота, но сфера в гуще защитников застряла.

87’ Прорвался в контратаку по центру к мадридской штрафной Месси и забросил на Неймара, но тот с острого угла пробил мимо ворот.

What a goal! Paris win it late via Kylian Mbappé's brilliant finish ⚽️#UCL pic.twitter.com/1moVlYhFBk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

90+4’ 1:0 Килиан Мбаппе. Неймар выдал отличный пас пяткой в штрафную «Реала» на Мбаппе, который финтом обыграл двоих защитников и с острого угла отправил снаряд точно в дальний нижний угол — между ног Куртуа.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала ПСЖ — Реал Мадрид 1:0 Гол: 1:0 Килиан Мбаппе (90 + 4') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Nuno Mendes, Перейра Данилу (Идрисса Гана Гейе, 87'), Леандро Даниэль Паредес, Марко Верратти, Лионель Месси, Анхель Ди Мария (Неймар, 72'), Килиан Мбаппе Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Эден Азар, 82'), Карим Бензема (Гарет Бэйл, 88'), Марко Асенсио (Родриго, 72'), Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич (Федерико Вальверде, 82'), Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 72'), Тибо Куртуа Предупреждения: Каземиро (38'), Марко Верратти (40'), Эдер Милитао (51'), Ферлан Менди (57'), Перейра Данилу (63'), Преснел Кимпембе (84'), Леандро Даниэль Паредес (90 + 1')

Лучшим игроком матче ПСЖ — «Реал» был признан нападающий парижан Килиан Мбаппе, забивший единственный гол.

Следующие матчи

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 9 марта в Мадриде.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче ПСЖ в рамках 25-го тура французской Лиги 1 отправится 19 февраля в гости к «Нанту». Мадридский «Реал» в этот же день примет «Алавес» в рамках 25 тура испанской Примеры.

🇫🇷 Kylian Mbappé has been directly involved in 51 goals in 53 Champions League games...

He's 23 🤯#UCL pic.twitter.com/Sct223nesZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2022

Прямая речь

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»

— Мы провели не лучший матч, но это только первая часть противостояния. На своем стадионе мы сыграем иначе. У нас были проблемы с доставкой мяча вперед, мы часто ошибались в передачах, не могли преодолеть прессинг. Соперник был хорош, а у нас были сложности. Мбаппе — лучший игрок в Европе на данный момент. Он решил исход матча.

Во втором матче нам нужно оказывать чуть больше давления, поскольку мы уступаем в счете. Также нужно будет точнее работать с мячом. На ответную игру у нас дисквалифицированы Каземиро и Менди, и мы их заменим. Но мне показалось, что обе карточки были в какой-то степени излишни, так я сказал Орсато.

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ»

— Я очень рад. Команда сыграла очень хорошо. Мы в целом действовали лучше «Реала» и заслужили победу. Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра. Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников.

Мы усердно работали, чтобы их остановить и держать мяч как можно выше. Мы контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов. Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию.

Тибо Куртуа, вратарь «Реала»

— Мы играли на выезде против великолепной команды, обладающей большой мощью. Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно обращались с мячом и из-за этого пострадали. Мы очень глупо потеряли мяч, Мбаппе прошел двоих и сумел пробить подо мной.

Непросто принять это, но мы играли плохо. Обидно, но перед ответным матчем еще ничего не решено. Нам все еще нужно побеждать. Мы знаем, что должны сделать это, и у нас будет поддержка болельщиков, чтобы добиться этого. В таких матчах вратарю приходится немало потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним немного, стоя на линии.