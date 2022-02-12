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    Забивать будут все?

    «Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, АПЛ, 12 февраля 2022 года

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    Конор Галлахер
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Кристал Пэлас» в рамках 25-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 12 Февраля 2022 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 18:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
  • Лондон
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» в нынешнем сезоне борется за выживание в АПЛ. Команда на данный момент занимает 14 место, опережая зону вылета на 6 очков.

    В последних шести (!) матчах «Брентфорд» проиграл. Причем до того новичок элиты добыл две виктории подряд.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Брентфорд» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила лидеру АПЛ «Манчестер Сити» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки против «Кристал Пэлас» для команды традиционно складываются удачно. Из четырех очных встреч «Брентфорд» выиграл лишь однажды при трех паритетах.

    «Кристал Пэлас»

    На данный момент «Кристал Пэлас» не борется ни за что серьезное. Команда вряд ли опустится до борьбы за выживание, но и состязание за еврокубки не потянет.

    Между тем, минувший тур «Кристал Пэлас» провел неудачно. На выезде лондонцы не сумели переиграть одного из аутсайдеров «Норвич» (1:1).

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    • Причем до того «Кристал Пэлас» прошел в 1/8 финала Кубка Англии. Лондонцы на классе одолели «Хартлпул Юнайтед» (2:0).

    В составе лондонцев в нынешнем сезоне прекрасно выглядит Конор Галлахер. Атакующий хавбек забил 7 мячей в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.62, на ничью за 3.28, а на «Кристал Пэлас» — за 2.94.

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    «Брентфорд» испытывает заметные трудности в обороне.

    «Кристал Пэлас» мотивирован подняться в первую десятку.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

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    «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут все?
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