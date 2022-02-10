«Нант»
«Нант» представляет Лигу 1 — высший дивизион французской системы. После 23 туров он идет в середине турнирной таблицы, но от еврозоны отстает всего на пять пунктов.
В своей последней проведенной встрече «канарейки» уступили на выезде 0:1 «Страсбургу» в рамках чемпионата страны. Данное фиаско стало для них лишь вторым за последние десять поединков с учетом всех турниров.
Также в этот период коллектив расписал две мировые и смог добиться шести победных результатов, большинство из которых были без пропущенных мячей.
Что касается текущего Кубка Франции, тот там «Нант» преодолел три раунда, не пропустив в них ни одного гола. Он прошел «Сошо», «Витре» и «Брест».
«Бастия»
«Бастия» — представитель второго французского дивизиона (Лиги 2). Так она ведет борьбу за выживание и находится сейчас на 17-й безопасной строки, но зону вылета опережает лишь на три очка.
Стоит отметить, что у корсиканцев только одно поражение за последние девять встреч во всех турнирах. Данная неудача случилась с ними в середине января на выезде от «Нанси» 1:2 в рамках чемпионата страны.
Помимо этого фиаско, островитяне еще пять поединков завершили мировыми результатами и смогли одержать только три виктории.
В данном кубковом же соревновании «Бастия» преодолела пять раундов. На первых четырех она одолела команды из низших лиг, а в 1/8 финала справилась с «Реймсом», переиграв представителя элиты на его поле по пенальти.
Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Лиги 1 «Нант» дома победил 1:0, а на Корсике была ничья — 2:2.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нанта» — 1.59, победа «Бастии» — 6.30, ничья — 4.00.
Проход: «Нанта» — 1.28; «Бастии» — 3.90.
Так как «канарейки» еще не пропускали на этом турнире, то рискнем предположить, что они на этот раз получат первую пробоину, но в то же время и свой гол забьют.