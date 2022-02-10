В четверг, 10 февраля, в рамках 1/4 финала Кубка Франции «Нант» в домашнем матче сыграет против «Бастии». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. «Нант» — «Бастия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» представляет Лигу 1 — высший дивизион французской системы. После 23 туров он идет в середине турнирной таблицы, но от еврозоны отстает всего на пять пунктов.

В своей последней проведенной встрече «канарейки» уступили на выезде 0:1 «Страсбургу» в рамках чемпионата страны. Данное фиаско стало для них лишь вторым за последние десять поединков с учетом всех турниров.

Также в этот период коллектив расписал две мировые и смог добиться шести победных результатов, большинство из которых были без пропущенных мячей.

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Что касается текущего Кубка Франции, тот там «Нант» преодолел три раунда, не пропустив в них ни одного гола. Он прошел «Сошо», «Витре» и «Брест».

«Бастия»

«Бастия» — представитель второго французского дивизиона (Лиги 2). Так она ведет борьбу за выживание и находится сейчас на 17-й безопасной строки, но зону вылета опережает лишь на три очка.

Стоит отметить, что у корсиканцев только одно поражение за последние девять встреч во всех турнирах. Данная неудача случилась с ними в середине января на выезде от «Нанси» 1:2 в рамках чемпионата страны.

Помимо этого фиаско, островитяне еще пять поединков завершили мировыми результатами и смогли одержать только три виктории.

В данном кубковом же соревновании «Бастия» преодолела пять раундов. На первых четырех она одолела команды из низших лиг, а в 1/8 финала справилась с «Реймсом», переиграв представителя элиты на его поле по пенальти.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2016/17. И тогда в рамках Лиги 1 «Нант» дома победил 1:0, а на Корсике была ничья — 2:2.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нанта» — 1.59, победа «Бастии» — 6.30, ничья — 4.00.

Проход: «Нанта» — 1.28; «Бастии» — 3.90.

Так как «канарейки» еще не пропускали на этом турнире, то рискнем предположить, что они на этот раз получат первую пробоину, но в то же время и свой гол забьют.