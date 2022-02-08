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    В битве аутсайдеров победит «Сумгаит»

    «Сабаил» — «Сумгаит». Прогноз, ставка (к. 2.95) на футбол, чемпионат Азербайджана, 8 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Сабаил» — «Сумгаит»
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    Алексей Бага
    «Сабаил» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 18:15 мск. «Сабаил» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 08 Февраля 2022 года
    Сабаил
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Сабаил 18:15 Сумгаит Сумгаит
  • Сумгаит
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    «Сабаил»

    «Сабаил» нынешний чемпионат откровенно проваливает. Сейчас команда занимает последнее место в таблице.

    Главным бичом команды является проблемная оборона. В 14 матчах «Сабаил» пропустил уже 29 раз.

    Более того, в первом кубковом матче с «Зирей» «Сабаил» был разгромлен (4:0). До того команда потерпела поражение от «Сабаха» в чемпионате (0:3).

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    Поединки с «Сумгаитом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей «Сабаил» выиграл лишь однажды, уступив четыре раза.

    «Сумгаит»

    На данный момент «Сумгаит» занимает 7 место. Отрыв от вылетающего последнего места измеряется лишь двумя пунктами.

    Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Сумгаит» уступил. Дома команда минимально проиграла «Габале».

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    • «Сумгаит» имеет слабейшую в лиге линию атаки. В 14 матчах она сумела реализоваться лишь 6 моментов.

    В матче первого круга «Сумгаит» уверенно переиграл «Сабаил» (2:0). К тому же в неплохой форме находится ведущий хавбек Рахим Садихов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сабаил» за 2.43, на ничью за 3.00, а на «Сумгаит» — за 2.95.

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    «Сабаил» испытывает огромные трудности с реализацией.

    «Сумгаит» постарается оторваться от зоны вылета.

    «Сумгаит» под руководством Алексея Баги должен подняться в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Сумгаита» с коэффициентом 2.95.

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    «Сабаил» — «Сумгаит»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 08.02.2022. Прогнозы на футбол. В битве аутсайдеров победит «Сумгаит»
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