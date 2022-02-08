«Сабаил» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 15-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 8 февраля, начало — в 18:15 мск. «Сабаил» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сабаил»

«Сабаил» нынешний чемпионат откровенно проваливает. Сейчас команда занимает последнее место в таблице.

Главным бичом команды является проблемная оборона. В 14 матчах «Сабаил» пропустил уже 29 раз.

Более того, в первом кубковом матче с «Зирей» «Сабаил» был разгромлен (4:0). До того команда потерпела поражение от «Сабаха» в чемпионате (0:3).

Все прогнозы на футбол

Поединки с «Сумгаитом» для команды традиционно проходят сложно. Из пяти последних матчей «Сабаил» выиграл лишь однажды, уступив четыре раза.

«Сумгаит»

На данный момент «Сумгаит» занимает 7 место. Отрыв от вылетающего последнего места измеряется лишь двумя пунктами.

Да и в первом матче четвертьфинала Кубка Азербайджана «Сумгаит» уступил. Дома команда минимально проиграла «Габале».

«Сумгаит» имеет слабейшую в лиге линию атаки. В 14 матчах она сумела реализоваться лишь 6 моментов.

В матче первого круга «Сумгаит» уверенно переиграл «Сабаил» (2:0). К тому же в неплохой форме находится ведущий хавбек Рахим Садихов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сабаил» за 2.43, на ничью за 3.00, а на «Сумгаит» — за 2.95.

«Сабаил» испытывает огромные трудности с реализацией .

«Сумгаит» постарается оторваться от зоны вылета.

«Сумгаит» под руководством Алексея Баги должен подняться в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Сумгаита» с коэффициентом 2.95.