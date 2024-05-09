Абдыш-Ата
Алга
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» пока идет без очковых потерь. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Абдыш-Ата» в 5 матчах настреляла 16 мячей. Более того, пропустила команда всего лишь 2 мяча.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Абдыш-Ата» расправился с «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).
Причем до того команда переиграла «Алдиер» (2:0). Да и «Кыргызалтын» был буквально деклассирован (5:0).
А вот из Кубка АФК «Абдыш-Ата» вылетела. После ничьей в первой встрече с «Централ Кост Маринерс» (1:1), ответный поединок команда провалила (0:3).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда имеет шанс оторваться от преследователей. «Абдыш-Ата» по игре смотрится мощнее конкурентов.
Матчи против «Алги» для команды исторически складываются весьма продуктивно. Из 5 последних очных поединков выиграны 4 при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Абдыш-Ата» постарается сыграть на своих лучших качествах.
«Алга»
Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела ужасающе. Ныне «Алга» располагается на 9 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Алга» в 6 матчах добыла всего одну викторию. Команда забила 9 мячей при 11 пропущенных.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала игрой и результатом. «Алга» уступила «Кыргызалтыну» (1:2).
А вот до того команда расписала мировую с «Дордоем». Соперники обменялись результативными выстрелами (1:1).
Свою единственную победу «Алга» добыла в матче с «Алдиером» (4:2). Причем в том поединке команда забила почти половину всех своих голов в сезоне.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алга» выглядит бледновато. Да и в плане надежности тылов у команды не все так позитивно.
Состав команды по местным меркам выглядит достаточно скромно. Однако хотя бы клубный лазарет на данный момент пустеет.
В двух последних очных встречах «Алга» уступила «Абдыш-Ата». Причем последнее поражение вышло с разницей в один мяч (1:2).
Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алга» явно постарается дать бой лидеру чемпионата.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» в среднем забивает 3 гола за матч
- «Абдыш-Ата» выиграла все 5 своих матчей чемпионата
- «Алга» уже три года не может обыграть «Абдыш-Ата»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 18.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.
- 1.88Реал Мадрид — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Брюгге — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.49Динамо Махачкала — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Абдыш-Ата» явно намеревается оторваться от преследователей, к тому же блестяще атакует.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.
Ставка: Обе забьют за 2.23