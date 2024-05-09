9 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Абдыш-Ата» и «Алга». Начало игры — в 15:00 мск. «Абдыш-Ата» — «Алга»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» пока идет без очковых потерь. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Абдыш-Ата» в 5 матчах настреляла 16 мячей. Более того, пропустила команда всего лишь 2 мяча.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда сумела победить. «Абдыш-Ата» расправился с «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1).

Причем до того команда переиграла «Алдиер» (2:0). Да и «Кыргызалтын» был буквально деклассирован (5:0).

А вот из Кубка АФК «Абдыш-Ата» вылетела. После ничьей в первой встрече с «Централ Кост Маринерс» (1:1), ответный поединок команда провалила (0:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда имеет шанс оторваться от преследователей. «Абдыш-Ата» по игре смотрится мощнее конкурентов.

Матчи против «Алги» для команды исторически складываются весьма продуктивно. Из 5 последних очных поединков выиграны 4 при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Абдыш-Ата» постарается сыграть на своих лучших качествах.

«Алга»

Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команда провела ужасающе. Ныне «Алга» располагается на 9 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алга» в 6 матчах добыла всего одну викторию. Команда забила 9 мячей при 11 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала игрой и результатом. «Алга» уступила «Кыргызалтыну» (1:2).

А вот до того команда расписала мировую с «Дордоем». Соперники обменялись результативными выстрелами (1:1).

Свою единственную победу «Алга» добыла в матче с «Алдиером» (4:2). Причем в том поединке команда забила почти половину всех своих голов в сезоне.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алга» выглядит бледновато. Да и в плане надежности тылов у команды не все так позитивно.

Состав команды по местным меркам выглядит достаточно скромно. Однако хотя бы клубный лазарет на данный момент пустеет.

В двух последних очных встречах «Алга» уступила «Абдыш-Ата». Причем последнее поражение вышло с разницей в один мяч (1:2).

Наверняка гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алга» явно постарается дать бой лидеру чемпионата.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» в среднем забивает 3 гола за матч

«Абдыш-Ата» выиграла все 5 своих матчей чемпионата

«Алга» уже три года не может обыграть «Абдыш-Ата»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 7.60, а победа оппонента — в скромные 18.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.41 и 2.60.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Абдыш-Ата» явно намеревается оторваться от преследователей, к тому же блестяще атакует.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.23