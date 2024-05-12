Серб Новак Джокович сыграет против чилийца Алехандро Табила в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 15:00 мск. Джокович — Табило: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джокович

Новак в первом матче одержал уверенную победу над Корентентом Муте — 6:3, 6:1.

Француз неплохо сопротивлялся в первых геймах, но надолго его не хватило.

Самое интересное началось сразу после матча. Когда Джокович раздавал автографы, из рюкзака одного из болельщиков выпала бутылка, которая упала прямо на голову сербского теннисиста.

К счастью, обошлось без травм, лучший в истории отделался испугом. Хотя сразу после удара Ноле упал на землю и поднялся только с помощью охраны, которая помогла ему уйти в подтрибунное помещение.

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Вскоре Новак сообщил, что с ним все в порядке: «Это был несчастный случай, я в порядке. Увидимся в воскресенье». А уже на следующий день он вовсю шутил по этому поводу: после тренировки Джокович вышел раздавать автографы в велосипедном шлеме. С самоиронией всё в порядке.

Табило

Алехандро на этот раз попал в число сеяных, благодаря чему стартовал сразу со второго раунда.

В первом матче чилиец одержал победу над немцем Янником Ханфманном — 6:3, 7:6.

В начале мая Табило стал победителем «челленджера» в Экс-ан-Провансе, где собрался довольно солидный состав участников. В решающем матче 32-я ракетка мира уверенно переиграл испанца Хауме Муньяра — 6:3, 6:2.

На «Мастерсе» в Мадриде Табило сразу проиграл итальянцу Флавио Коболли, зато перед этим он дошел до четвертьфинала в Бухаресте.

Главным же успехом Алехандро в этом году пока остается победа на турнире в новозеландском Окленде. Кроме того, в начале марта он дошел до финала в Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче коэффициент ниже 1.10, победу Табило букмекеры предлагают за 7.50.

Прогноз: надо признать, что Новак здорово сыграл против Муте. Но предстоящий матч будет не таким простым. В отличие от французского балагура, чилиец может доставить неприятности первой ракетке мира. Но до серьезной интриги тут вряд ли дойдет.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 18,5 за 1.82.