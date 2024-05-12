Кадис
Хетафе
«Кадис»
Турнирное положение: По итогам 34 матчей Ла Лиги «Кадис» занимает 18-е место с 26 баллами и разницей мячей 23-49.
Команда находится в зоне вылета и на шесть очков отстает от безопасной 18-й строчки, поэтому ее пребывание в элитном дивизионе под большим вопросом.
Кадис — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На чужом поле его разгромил новоявленный чемпион «Реал» — 0:3.
Эта неудача стала для андалузцев третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на испанское первенство.
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Не сыграют: травмированы — Айсам Усу, Куаме, Эрнандес, Эметерио, Мере, Мари, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках в разных турнирах «Кадис» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Такие результаты подвергают риску место коллектива в элитном дивизионе Испании следующего сезона, поэтому ему крайне важно побеждать
Крис Рамос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
«Хетафе»
Турнирное положение: «Хетафе» занимает 10-е место с 43 очками. В его активе 41 забитый мяч, в пассиве — 47 пропущенных.
Команда на 11 пунктов отстает от зоны еврокубков, поэтому ей уже наверняка не светит сыграть в континентальных турнирах, тогда как от зоны вылета она оторвалась уже на 17 очков.
Последние матчи: в прошлом туре «асулонес» потерпели поражение. На своем поле они остались ни с чем в поединке против «Атлетика» (0:2).
Эта неудача прервала беспроигрышную серию клуба из пригорода Мадрида в три поединка — все эти игры прошли в рамках национального первенства.
Не сыграют: Дуарт, Борха Майораль, Арамбарри, Хуан Иглесиас — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Примеры) «Хетафе» одержал лишь одну победу при одном поражении и двух ничьих.
Такая форма говорит о том, что коллектив скорее досрочно заканчивает сезон, застряв в середине таблицы, нежели стремится финишировать как можно выше.
Борха Майораль — ведущий бомбардир команды в Ла Лиге с 15 голами, что позволяет ему быть шестым в списке снайперов чемпионата. Правда, травма оставляет его в лазарете.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Кадис» проиграл
- в пяти из семи последних матчей «Кадиса» забивала одна команда
- в пяти из шести последних матчей «Лас-Пальмаса» хотя бы одна команда не забивала при его поражении.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кадис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.12. Ничья — в 3.30, победа «Хетафе» — в 3.85.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 1.52 и 2.50.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивала одна команда. Так было и в трех из четырех их последних домашних поединков.
В свою очередь, и в четырех из семи последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в трех последних матчах хозяева не выиграли при тотал больше 1,5 голов.
Ставка: «Хетафе» не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.85