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    «Химки» начинают и выигрывают?!

    «Ленинградец» — «Химки». Ставка (к. 2.43) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ленинградец» — «Химки»
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    Андрей Талалаев
    12 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Химки». Начало игры — в 17:00 мск. «Ленинградец» — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Мая 2024 года

    Ленинградец

  • Россия. ФНЛ
    •  Ленинградец 17:00 Химки

    Химки

  • Московская область
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    «Ленинградец»

    Турнирное положение: Петербуржцы всеми силами пытаются спастись от вылета во вторую лигу. На данный момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лениградец» выиграл лишь в 7 матчах первенства. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: 21 мяч в 30 поединках.

    Ленинградец — Химки: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три очка. «Ленинградец» уверенно переиграл хилую «Кубань» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ленинградец» победил всего однажды. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча, пропустив 5.

    А вот до последней победы питерцы не забивали в 4 матчах кряду. Между тем, команда Максима Астафьева может дать бой кому угодно.

    Не сыграют: Эдуард Суханов — дисквалифицирован.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Питерцам срочно нужно брать очки. Да и весенний цикл дается «Ленинградцу» сложно.

    В матче первого круга команда оказала достойное сопротивление химчанам. Впрочем, тогда «Ленинградец» все равно уступил (1:2).

    Очевидно, что «Ленинградец» постарается сыграть как можно строже в обороне. Хозяева явно будут рады даже ничьей.

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане борются за прямой выход в РПЛ. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Химки» блестяще атакуют. В 31 поединке первенства команда Андрея Талалаева настреляли 50 мячей.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда потерпела поражение. «Химки» минимально уступили махачкалинцам.

    Причем до того подмосковный клуб выиграл 4 раза кряду. Да и по составу химчане вполне себе тянут на элиту.

    До последней неудачи команда Талалаева устроила перестрелку на пару с «Соколом» (5:4). Да и торпедовцы были повержены (2:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой химчан является не самая надежная оборона. Пропущено уже 37 мячей в 31 матче.

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    Более того, «Химки» явно постараются воспользоваться прихотью календаря. Ведь параллельно между собой сыграют главные конкуренты команды.

    В 5 своих последних поединках химчане выиграли 4 раза. В них игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. Подопечные Талалаева рассчитывают на блицкриг.

    Статистика для ставок

    • «Ленинградец» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Химки» забивают чаще всех в лиге — 50 голов

    • В матче первого круга победили «Химки» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно разными коэффициентами — 2.02 и 1.77.

    Прогноз: Химчане бьются за прямой выход в элиту, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Химки» преуспевают в плане реализации, да и оппонент выглядит не столь монолитно.

    Ставка: Победа «Химок» в 1 тайме за 2.43.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.02

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    «Ленинградец» — «Химки». 12 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ленинградец» и «Химки». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ленинградец» — «Химки» с коэффициентом 2.43.
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