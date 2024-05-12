Факел
Урал
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы борются за сохранение прописки в РПЛ. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом команда «Факел» лишь на 2 очка опережает зону прямого вылета. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.
Факел — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Факел» не дал себя обыграть «Зениту» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» проиграл 3 раза при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды забили всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.
Воронежцам просто необходимо побеждать прямого конкурента. Тем более, в родных стенах качественная поддержка команде обеспечена.
Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.
Состояние команды: Воронежцы не побеждают уже 2 месяца. Да и забивает команда со скрипом.
Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Факел» проиграл 1 раз при 4 паритетах.
Очевидно, что «Факел» постарается преуспеть в атаке. Евгений Марков и его партнеры явно будут действовать активно.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» бьется за выживание в РПЛ. На текущий момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Урал» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывал 41 мяч.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. Подопечные Виктора Гончаренко переиграли «Балтику» (2:1).
Причем до того команда не дала себя обыграть «Рубину» (1:1). А вот в матче с ростовчанами за очки зацепиться не удалось (0:1).
Двухматчевая беспроигрышная серия в чемпионате добавляет позитива. Да и вообще, «Урал» видится способным сохранить место в элите.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Уральцы явно едут в Воронеж за очками. Вот только средняя результативность составляет всего гол за матч.
Между тем, «Урал» еще ни разу в истории не проигрывал воронежцам. А вот в матче первого круга была зафиксирована ничья (0:0).
Последние успехи команды явно улучшили ее турнирные перспективы. «Урал» явно настроен устоять в Воронеже.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Урал» не будет особо рисковать, но способен выжать максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Урал» еще ни разу не проигрывал «Факелу»
- «Факел» является одной из самых миролюбивых команд лиги — 10 ничьих
- Воронежцы забивают реже всех в РПЛ — 20 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 3.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.61 и 1.52.
- 1.72Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.93Фулхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.74Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Воронежцы явно будут активно атаковать, да и соперник многовато пропускает.
«Факел» мотивирован оторваться от зоны прямого вылета, к тому же относительно неплохо обороняется.
Ставка: Победа «Факела» за 2.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активны в атаке.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.61