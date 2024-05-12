12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. «Факел» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы борются за сохранение прописки в РПЛ. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом команда «Факел» лишь на 2 очка опережает зону прямого вылета. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Факел» не дал себя обыграть «Зениту» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» проиграл 3 раза при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды забили всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

Воронежцам просто необходимо побеждать прямого конкурента. Тем более, в родных стенах качественная поддержка команде обеспечена.

Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.

Все прогнозы на РПЛ

Состояние команды: Воронежцы не побеждают уже 2 месяца. Да и забивает команда со скрипом.

Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Факел» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

Очевидно, что «Факел» постарается преуспеть в атаке. Евгений Марков и его партнеры явно будут действовать активно.

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» бьется за выживание в РПЛ. На текущий момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Урал» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывал 41 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. Подопечные Виктора Гончаренко переиграли «Балтику» (2:1).

Причем до того команда не дала себя обыграть «Рубину» (1:1). А вот в матче с ростовчанами за очки зацепиться не удалось (0:1).

Двухматчевая беспроигрышная серия в чемпионате добавляет позитива. Да и вообще, «Урал» видится способным сохранить место в элите.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Уральцы явно едут в Воронеж за очками. Вот только средняя результативность составляет всего гол за матч.

Между тем, «Урал» еще ни разу в истории не проигрывал воронежцам. А вот в матче первого круга была зафиксирована ничья (0:0).

Последние успехи команды явно улучшили ее турнирные перспективы. «Урал» явно настроен устоять в Воронеже.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Урал» не будет особо рисковать, но способен выжать максимум из контратак.

Статистика для ставок

«Урал» еще ни разу не проигрывал «Факелу»

«Факел» является одной из самых миролюбивых команд лиги — 10 ничьих

Воронежцы забивают реже всех в РПЛ — 20 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 3.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.61 и 1.52.

Прогноз: Воронежцы явно будут активно атаковать, да и соперник многовато пропускает.

«Факел» мотивирован оторваться от зоны прямого вылета, к тому же относительно неплохо обороняется.

Ставка: Победа «Факела» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активны в атаке.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.61