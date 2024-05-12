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    Сумеют ли воронежцы одолеть «Урал»?

    «Факел» — «Урал». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, РПЛ, 12 мая 2024 года

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    «Факел»
    12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. «Факел» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 12 Мая 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 16:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
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    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы борются за сохранение прописки в РПЛ. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом команда «Факел» лишь на 2 очка опережает зону прямого вылета. Да и средняя результативность составляет менее гола за матч.

    Факел — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда добыла один пункт. «Факел» не дал себя обыграть «Зениту» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Факел» проиграл 3 раза при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды забили всего 1 мяч, пропустив в свои ворота 5.

    Воронежцам просто необходимо побеждать прямого конкурента. Тем более, в родных стенах качественная поддержка команде обеспечена.

    Не сыграют: Андрей Мендель — травмирован.

    Все прогнозы на РПЛ

    Состояние команды: Воронежцы не побеждают уже 2 месяца. Да и забивает команда со скрипом.

    Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных встреч «Факел» проиграл 1 раз при 4 паритетах.

    Очевидно, что «Факел» постарается преуспеть в атаке. Евгений Марков и его партнеры явно будут действовать активно.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» бьется за выживание в РПЛ. На текущий момент она находится на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Урал» имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывал 41 мяч.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. Подопечные Виктора Гончаренко переиграли «Балтику» (2:1).

    Причем до того команда не дала себя обыграть «Рубину» (1:1). А вот в матче с ростовчанами за очки зацепиться не удалось (0:1).

    Двухматчевая беспроигрышная серия в чемпионате добавляет позитива. Да и вообще, «Урал» видится способным сохранить место в элите.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Уральцы явно едут в Воронеж за очками. Вот только средняя результативность составляет всего гол за матч.

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    Между тем, «Урал» еще ни разу в истории не проигрывал воронежцам. А вот в матче первого круга была зафиксирована ничья (0:0).

    Последние успехи команды явно улучшили ее турнирные перспективы. «Урал» явно настроен устоять в Воронеже.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Урал» не будет особо рисковать, но способен выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Урал» еще ни разу не проигрывал «Факелу»

    • «Факел» является одной из самых миролюбивых команд лиги — 10 ничьих

    • Воронежцы забивают реже всех в РПЛ — 20 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Факел» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.21, а победа оппонента — в скромные 3.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.61 и 1.52.

    Прогноз: Воронежцы явно будут активно атаковать, да и соперник многовато пропускает.

    «Факел» мотивирован оторваться от зоны прямого вылета, к тому же относительно неплохо обороняется.

    Ставка: Победа «Факела» за 2.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники будут активны в атаке.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.61

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    «Факел» — «Урал». 12 мая в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Урал». Начало игры — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Урал» с коэффициентом 2.70.
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