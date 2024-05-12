Дженоа
Сассуоло
«Дженоа»
Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 43 очками и разницей мячей 41-43.
Команда на 13 очков отстает от зоны еврокубков и на 13 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.
Дженоа — Сассуоло: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. Он сумел отобрать очки у «Милана» на выезде, где соперники забили по три мяча — 3:3.
Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию «россоблу» в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.
Не сыграют: Мессиас, Витинья, Малиновский, Бани — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Дженоа» один раз проиграл при двух ничьих и одной победе.
Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как крепкого середняка итальянского первенства, который хотя звезд с неба не хватает, в то же время весьма неуступчив.
Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 14-ю голами, что позволяет ему занимать 5-е место в списке лучших снайперов лиги.
«Сассуоло»
Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 29 очками и разницей мячей 41-70.
Команда на три очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ему необходимо выигрывать в грядущем поединке.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сенсационно обыграть «Интер» (1:0), который уже стал чемпионом.
Этот успех прервал серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись на Серию А.
Не сыграют: Берарди, Кастильехо и Дефрель — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Сассуоло» один раз выиграл при трех поражениях и трех ничьих.
Словом, команда демонстрирует слабую форму, поэтому она всерьез рискует понизиться в классе.
Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды с 10 голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Дженоа» было забито больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Дженоа» не проиграл при тотал больше 2,5 голов
- в семи из 12 последних матчей «Сассуоло» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Сассуоло» — в 3.30.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.90.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в самом последнем их поединке.
При этом в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70