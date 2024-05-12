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    Приблизится ли «Сассуоло» к вылету?

    «Дженоа» — «Сассуоло». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 12 мая 2024 года

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    Альберт Гудмундссон
    «Дженоа» на своем поле сыграет против «Сассуоло» в 36-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 12 мая и начнется в 16:00 по мск. «Дженоа» — «Сассуоло»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2024 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 16:00 Сассуоло

    Сассуоло

  • Сассуоло
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 43 очками и разницей мячей 41-43.

    Команда на 13 очков отстает от зоны еврокубков и на 13 баллов опережает зону вылета, поэтому не имеет серьезной турнирной мотивации.

    Дженоа — Сассуоло: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре сыграл вничью. Он сумел отобрать очки у «Милана» на выезде, где соперники забили по три мяча — 3:3.

    Эта ничья оформила беспроигрышную мини-серию «россоблу» в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство.

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Мессиас, Витинья, Малиновский, Бани — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Дженоа» один раз проиграл при двух ничьих и одной победе.

    Такие результаты четко отображают статус «Грифонов», как крепкого середняка итальянского первенства, который хотя звезд с неба не хватает, в то же время весьма неуступчив.

    Альберт Гудмундссон — лучший бомбардир команды в Серии А с 14-ю голами, что позволяет ему занимать 5-е место в списке лучших снайперов лиги.

    «Сассуоло»

    Турнирное положение: По итогам 35 матчей Серии А «Сассуоло» занимает 19-е место в зоне вылета с 29 очками и разницей мячей 41-70.

    Команда на три очка отстает от безопасной 17-й строчки, поэтому ему необходимо выигрывать в грядущем поединке.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле одержал победу. Ему удалось сенсационно обыграть «Интер» (1:0), который уже стал чемпионом.

    Этот успех прервал серию поражений клуба в два поединка, которые пришлись на Серию А.

    Не сыграют: Берарди, Кастильехо и Дефрель — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Сассуоло» один раз выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

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    Словом, команда демонстрирует слабую форму, поэтому она всерьез рискует понизиться в классе.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Дженоа» было забито больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Дженоа» не проиграл при тотал больше 2,5 голов

    • в семи из 12 последних матчей «Сассуоло» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.50, победа «Сассуоло» — в 3.30.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.93 и 1.90.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в самом последнем их поединке.

    При этом в четырех из пяти последних матчей «Сассуоло» был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70

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    «Дженоа» — «Сассуоло». «Дженоа» на своем поле сыграет против «Сассуоло» в 36-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 12 мая и начнется в 16:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Сассуоло» с коэффициентом 1.90.
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