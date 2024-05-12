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    «Атлетико» потеряет очки в матче против «Сельты»?

    «Атлетико» — «Сельта». Ставка (к. 2.90) и прогноз на чемпионат Испании 12 мая 2024 года

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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле против «Сельта» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 17:15 мск. «Атлетико» — «Сельта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 17:15 Сельта

    Сельта

  • Виго
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    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги, набрав 67 очков в 34 матчах.

    Последние матчи: в конце апреля, вскоре после вылета из Лиги чемпионов, «Атлетико» выиграл на своем поле у «Атлетика» (3:1).

    Атлетико — Сельта: коэффициенты букмекеров

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    В прошлом туре «матрасники» одержали гостевую победу над «Мальоркой» (1:0).

    Не сыграют: в предстоящем матче главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сможет рассчитывать на всех основных игроков.

    Состояние команды: судя по недавним матчам, у «Атлетико» все-таки остались силы на последний рывок.

    Команде Симеоне пока рано расслабляться, борьба за четвертую путевку в Лигу чемпионов от Ла Лиги еще не закончена, несмотря на то, что «матрасники» опережают «Атлетик» на шесть очков.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В данном случае важно обратить внимание на один очень мощный факт: «Атлетико» в текущей кампании выиграл 15 из 17 домашних матчей, при этом забивая в среднем больше двух мячей.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» находится на 15-й строчке, имея в своем активе 34 очка после 34 матчей.

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    • Последние матчи: в прошлое воскресенье «Сельта» выиграла на своем поле у «Вильярреала» — 3:2.

    Перед этим было гостевое поражение от «Алавеса» со счетом 0:3.

    Не сыграют: у «Сельты» нет кадровых проблем перед матчем в Мадриде.

    Состояние команды: руководство «Сельты» все-таки вовремя вмешалось в ситуацию. Увольнение Рафаэля Бенитеса в начале марта действительно помогло команде прийти в себя. С тех пор клуб из Виго провел шесть матчей, в которых набрал десять очков.

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    В общем, каждый год одно и то же: «Сельта» большую часть сезона находится где-то в подвале таблицы, но в итоге героически спасается от вылета.

    «Сельта» — одна из тех команд, которые очень опасны на заключительном отрезке дистанции.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл пять предыдущих матчей против «Сельты», при этом пропустив лишь два мяча

    • «Атлетико» забил не менее двух мячей в десяти из 11-ти предыдущих матчей против «Сельты» на своем поле

    • «Сельта» пропустила 32 мяча в 17-ти гостевых матчах Ла Лиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Сельты» — за 6.90.

    Прогноз: несмотря на то, что «Сельта» действительно прибавила после увольнения Бенитеса, но на поле «Атлетико» ей сложно будет раздобыть очки.

    Хозяева, скорее всего, выиграют, но их тоже ждет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» + обе команды забьют за 2.90.

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    «Атлетико» — «Сельта». «Атлетико» сыграет на своем поле против «Сельта» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 мая, начало — в 17:15 мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Сельта» с коэффициентом 2.90.
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