Атлетико
Сельта
«Атлетико»
Турнирное положение: «Атлетико» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги, набрав 67 очков в 34 матчах.
Последние матчи: в конце апреля, вскоре после вылета из Лиги чемпионов, «Атлетико» выиграл на своем поле у «Атлетика» (3:1).
Атлетико — Сельта: коэффициенты букмекеров
В прошлом туре «матрасники» одержали гостевую победу над «Мальоркой» (1:0).
Не сыграют: в предстоящем матче главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сможет рассчитывать на всех основных игроков.
Состояние команды: судя по недавним матчам, у «Атлетико» все-таки остались силы на последний рывок.
Команде Симеоне пока рано расслабляться, борьба за четвертую путевку в Лигу чемпионов от Ла Лиги еще не закончена, несмотря на то, что «матрасники» опережают «Атлетик» на шесть очков.
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В данном случае важно обратить внимание на один очень мощный факт: «Атлетико» в текущей кампании выиграл 15 из 17 домашних матчей, при этом забивая в среднем больше двух мячей.
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» находится на 15-й строчке, имея в своем активе 34 очка после 34 матчей.
Последние матчи: в прошлое воскресенье «Сельта» выиграла на своем поле у «Вильярреала» — 3:2.
Перед этим было гостевое поражение от «Алавеса» со счетом 0:3.
Не сыграют: у «Сельты» нет кадровых проблем перед матчем в Мадриде.
Состояние команды: руководство «Сельты» все-таки вовремя вмешалось в ситуацию. Увольнение Рафаэля Бенитеса в начале марта действительно помогло команде прийти в себя. С тех пор клуб из Виго провел шесть матчей, в которых набрал десять очков.
В общем, каждый год одно и то же: «Сельта» большую часть сезона находится где-то в подвале таблицы, но в итоге героически спасается от вылета.
«Сельта» — одна из тех команд, которые очень опасны на заключительном отрезке дистанции.
Статистика для ставок
- «Атлетико» выиграл пять предыдущих матчей против «Сельты», при этом пропустив лишь два мяча
- «Атлетико» забил не менее двух мячей в десяти из 11-ти предыдущих матчей против «Сельты» на своем поле
- «Сельта» пропустила 32 мяча в 17-ти гостевых матчах Ла Лиги
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Сельты» — за 6.90.
Прогноз: несмотря на то, что «Сельта» действительно прибавила после увольнения Бенитеса, но на поле «Атлетико» ей сложно будет раздобыть очки.
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Хозяева, скорее всего, выиграют, но их тоже ждет непростой матч.
Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» + обе команды забьют за 2.90.