ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Кирьяков«Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96 Швеция разгромила США со счетом 5:2Бодрый старт середняков, рабочая победа Чехии, эффектная игра Швеции Килиан МбаппеЖизнь после Мбаппе. Что будет с «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов и ухода главной звезды?
    Все новости спорта

    Махачкалинцы притормозят в Жигулевске

    «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Акрон Прогнозы на Динамо-Махачкала Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Динамо» Махачкала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Махачкала
    12 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. «Акрон» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Мая 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 17:00 Динамо-Махачкала

    Динамо-Махачкала

  • Махачкала
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от 2 места измеряется 4 очками. Да и оборона «Акрона» действует слаженно, пропустив всего 22 мяча в 30 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три очка. «Акрон» уверенно переиграл тюменцев (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» победил всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив всего лишь 1.

    А вот до последней победы тольяттинцы сенсационно уступили КАМАЗу (0:1). Так что теперь команде Заура Тедеева нужно исключительно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Тольяттинцы слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл дается «Акрону» крайне непросто.

    Матчи с махачкалинцами для команды складываются успешно. Из трех очных встреч «Акрон» выиграл 2 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что «Акрон» постарается преуспеть в атаке. В случае победы команда Заура Тедеева заметно повысит свои шансы на прямое повышение в классе.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы на всех парах несутся в элиту. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Махачкала имеет сверхнадежные тылы. Команда Хасана Биджиева пропустила всего лишь 14 раз в 31 поединке.

  • «Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96
  • Откровенный разговор с прославившемся своей хитростью российским нападающим, входившим в список претендентов на «Золотой мяч»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя пунктами. «Динамо» Махачкала переиграло «Химки» (1:0).

    Причем не пропускают дагестанцы уже 7 матчей кряду. Да и по игре команда явно походит на одного из триумфаторов «лучшей лиги мира».

    Две последних победы приблизили команду Биджиева к заветной мечте. Так что в этой встрече махачкалинцы не будут особо рисковать.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой динамовцев является слабоватый уровень реализации. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Более того, «Динамо» Махачкала еще ни разу не обыгрывало тольяттинцев. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

    В 5 своих последних поединках махачкалинцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами, не пропустив ни разу.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Команду Биджиева стратегически устроит даже ничья.

    Статистика для ставок

    • Динамовцы не проигрывали в 7 последних поединках

    • «Динамо» Махачкала еще не разу не обыгрывало «Акрон»

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

    Прогноз: Тольяттинцы бьются за прямой выход в элиту, и явно будут активно атаковать.

    «Акрон» преуспевает в плане реализации, да и родные стены жигулевской арены должны помочь.

    Ставка: Победа «Акрона» за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.57

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бадоса — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свентек — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Великобритания — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.72
  • Прогноз на матч Пол — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хуркач — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Касаткина — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мальорка — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Дрейпер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Акрон» — «Динамо» Махачкала. 12 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала с коэффициентом 2.63.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры