12 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Начало игры — в 17:00 мск. «Акрон» — «Динамо» Махачкала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы сражаются за прямой выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом отставание от 2 места измеряется 4 очками. Да и оборона «Акрона» действует слаженно, пропустив всего 22 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла три очка. «Акрон» уверенно переиграл тюменцев (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Акрон» победил всего 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив всего лишь 1.

А вот до последней победы тольяттинцы сенсационно уступили КАМАЗу (0:1). Так что теперь команде Заура Тедеева нужно исключительно побеждать и ждать осечек от конкурентов.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Тольяттинцы слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл дается «Акрону» крайне непросто.

Матчи с махачкалинцами для команды складываются успешно. Из трех очных встреч «Акрон» выиграл 2 раза при одной ничьей.

Очевидно, что «Акрон» постарается преуспеть в атаке. В случае победы команда Заура Тедеева заметно повысит свои шансы на прямое повышение в классе.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы на всех парах несутся в элиту. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Махачкала имеет сверхнадежные тылы. Команда Хасана Биджиева пропустила всего лишь 14 раз в 31 поединке.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя пунктами. «Динамо» Махачкала переиграло «Химки» (1:0).

Причем не пропускают дагестанцы уже 7 матчей кряду. Да и по игре команда явно походит на одного из триумфаторов «лучшей лиги мира».

Две последних победы приблизили команду Биджиева к заветной мечте. Так что в этой встрече махачкалинцы не будут особо рисковать.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Главной проблемой динамовцев является слабоватый уровень реализации. Забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

Более того, «Динамо» Махачкала еще ни разу не обыгрывало тольяттинцев. Да и проблемы с реализацией никуда не делись.

В 5 своих последних поединках махачкалинцы выиграли 3 раза. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами, не пропустив ни разу.

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. Команду Биджиева стратегически устроит даже ничья.

Статистика для ставок

Динамовцы не проигрывали в 7 последних поединках

«Динамо» Махачкала еще не разу не обыгрывало «Акрон»

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.02, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 2.57 и 1.49.

Прогноз: Тольяттинцы бьются за прямой выход в элиту, и явно будут активно атаковать.

«Акрон» преуспевает в плане реализации, да и родные стены жигулевской арены должны помочь.

Ставка: Победа «Акрона» за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.57