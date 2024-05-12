В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Дармштадт» на своем поле примет «Хоффенхайм». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Дармштадт» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Дармштадт»

Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 17 очками. В его активе 30 забитых мячей, в пассиве — 76.

Команда за два тура до конца сезона на 12 очков отстает от зоны плей-офф за право остаться в элите, поэтому уже не имеет шансов на спасение.

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Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На чужом поле их разгромил «Вольфсбург» (0:3).

Эта неудача стала для клуба четвертой в пяти последних поединках, которые прошли в рамках чемпионата Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Польтер, Бадер, Ридель, Холланд, Маню и Хорнби — травмированы, дисквалифицирован — Циммерманн.

Состояние команды: в 26 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» выиграл лишь раз при 18 поражениях и семи ничьих.

Логично, что такие результаты говорят о фактической капитуляции коллектива, который уже по сути готовится к выступлениям во второй Бундеслиге.

Тим Скарке — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает восьмую строчку, набрав 40 очков. В его активе 56 забитых мячей, в пассиве — 64.

Команда лишь на один балл отстает от зоны еврокубков, поэтому все еще может сыграть в континентальных турнирах следующей кампании, для чего ей важно побеждать.

Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре сыграли вничью. На своем поле они разошлись миром с «РБ Лейпциг» (1:1).

Эта осечка стала третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство при одной победе.

Не сыграют: Гайгер, Нсоки, Бериша, Джон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Хоффенхайм» выиграл лишь два раза при пяти поражениях и одной ничьей.

Результаты коллектива в последних матчах рискуют подорвать его шансы в борьбе за еврокубки, поэтому ему необходимо набирать по максимуму очков в последних турах.

Макс Байер — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 13 голами, что позволяет ему быть шестым лучшим бомбардиром чемпионата.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Дармштадта» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Дармштадта» было забито меньше 2,5 голов

в девяти из 10 последних матчей «Хоффенхайма» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.60, победа «Дармштадта» — в 4.60.

ТМ 2,5 считается куда менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 3.10 и 1.37.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. В четырех из этих поединков главный аутсайдер не смог отличиться голами.

Хотя в шести последних матчах гостей забивали оба соперника, не стоит забывать, что гостям в данном случае противостоит главный аутсайдер чемпионата.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что было забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Дармштадта» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.10