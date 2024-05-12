ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Кирьяков«Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96 Килиан МбаппеЖизнь после Мбаппе. Что будет с «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов и ухода главной звезды? Жозе АльдоВера, Ян или Фигередо — с кем драться Альдо после триумфального возвращения?
  • 23:42
    • «Интер» разгромил «Фрозиноне»
  • 21:50
    • Арбитр матча «Реал» — «Бавария» отстранен от судейства
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Хоффенхайм» в зону еврокубков?

    «Дармштадт» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.85) на футбол, Бундеслига, 12 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Дармштадт Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Дармштадт» — «Хоффенхайм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Макс Байер
    В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Дармштадт» на своем поле примет «Хоффенхайм». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Дармштадт» — «Хоффенхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Мая 2024 года

    Дармштадт 98

  • Германия. Бундеслига
    •  Дармштадт 98 16:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Дармштадт»

    Турнирное положение: «Дармштадт» занимает последнее, 18-е место с 17 очками. В его активе 30 забитых мячей, в пассиве — 76.

    Команда за два тура до конца сезона на 12 очков отстает от зоны плей-офф за право остаться в элите, поэтому уже не имеет шансов на спасение.

    Дармштадт 98 — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 4.804.701.63Бонус$9500
    •

    Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На чужом поле их разгромил «Вольфсбург» (0:3).

    Эта неудача стала для клуба четвертой в пяти последних поединках, которые прошли в рамках чемпионата Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Польтер, Бадер, Ридель, Холланд, Маню и Хорнби — травмированы, дисквалифицирован — Циммерманн.

    Состояние команды: в 26 последних матчах — официальных (в Бундеслиге) и товарищеских — «Дармштадт» выиграл лишь раз при 18 поражениях и семи ничьих.

    Логично, что такие результаты говорят о фактической капитуляции коллектива, который уже по сути готовится к выступлениям во второй Бундеслиге.

    Тим Скарке — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с восемью голами.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Хоффенхайм» занимает восьмую строчку, набрав 40 очков. В его активе 56 забитых мячей, в пассиве — 64.

    Команда лишь на один балл отстает от зоны еврокубков, поэтому все еще может сыграть в континентальных турнирах следующей кампании, для чего ей важно побеждать.

  • Ямаль, Симонс и Палмер — в списке претендентов на приз лучшему молодому футболисту 2024 года от Globe Soccer Awards
  • Читайте по теме

    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре сыграли вничью. На своем поле они разошлись миром с «РБ Лейпциг» (1:1).

    Эта осечка стала третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство при одной победе.

    Не сыграют: Гайгер, Нсоки, Бериша, Джон — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Хоффенхайм» выиграл лишь два раза при пяти поражениях и одной ничьей.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Результаты коллектива в последних матчах рискуют подорвать его шансы в борьбе за еврокубки, поэтому ему необходимо набирать по максимуму очков в последних турах.

    Макс Байер — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 13 голами, что позволяет ему быть шестым лучшим бомбардиром чемпионата.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Дармштадта» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Дармштадта» было забито меньше 2,5 голов

    • в девяти из 10 последних матчей «Хоффенхайма» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хоффенхайм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 4.60, победа «Дармштадта» — в 4.60.

    ТМ 2,5 считается куда менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 3.10 и 1.37.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев хотя бы одна команда не забивала. В четырех из этих поединков главный аутсайдер не смог отличиться голами.

    Хотя в шести последних матчах гостей забивали оба соперника, не стоит забывать, что гостям в данном случае противостоит главный аутсайдер чемпионата.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что было забито меньше 2,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей «Дармштадта» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 3.10

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бадоса — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свентек — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Пол — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Великобритания — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  3.35
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Касаткина — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хуркач — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мальорка — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Дрейпер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дармштадт» — «Хоффенхайм». В воскресенье, 12 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Дармштадт» на своем поле примет «Хоффенхайм». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Дармштадт» — «Хоффенхайм» с коэффициентом 2.85.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры