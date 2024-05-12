Американцы Тейлор Фриц и Себастьян Корда встретятся в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 15:00 мск. Фриц — Корда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Фриц

Тейлор начал турнир с комфортной победы над Фабио Фоньини — 6:3, 6:4.

Как и в большинстве предыдущих матчей, американец почти не ошибался на подаче. На первом мяче он отдал итальянцу лишь шесть очков.

На «тысячнике» в Мадриде Фриц дошел до полуфинала, где проиграл Андрею Рублеву (4:6, 3:6). Перед этим 13-я ракетка мира выиграл у Лучано Дардери, Себастьяна Баэса, Хуберта Хуркача и Франсиско Серундоло.

В Мюнхене Фриц уступил в финале немцу Яну-Леннарду Штруффу (5:7, 3:6).

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Единственным провалом Тейлора на грунте в этом году пока остается поражение от Лоренцо Музетти на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Корда

Себастьян в первом матче одержал победу над Флавио Коболли — 7:6, 4:6, 6:4.

В начале решающего сета американец отдал гейм на подаче, но итальянцу в итоге не хватило сил на концовку матча.

На турнире в Мадриде Корда начал с уверенной победы над Максом Перселлом, но сразу после этого проиграл Даниилу Медведеву (7:5, 6:7, 3:6), хотя в конце второй партии был очень близок к успеху.

Также стоит отметить, что в текущем сезоне Корда пока ни разу не выигрывал на грунте больше одного матча, а на турнире в Бухаресте он и вовсе сразу уступил Грегуару Барреру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.58, победу Корды букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: два года назад Тейлор выиграл у Себастьяна в Монте-Карло со счетом 7:6, 7:5. С учетом того, что оба обладают классной подачей, в предстоящем матче, скорее всего, тоже будет минимум два затяжных сета. Но при этом мы считаем, что Фриц снова обыграет Корду.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.