Наполитано
Стефано пока находится за пределами топ-100, но, судя по результатам, долгожданный дебют в первой сотне рейтинга состоится уже в ближайшие пару месяцев.
В середине апреля Наполитано выиграл грунтовый «челленджер» в Мадриде, при этом не отдав ни сета. В решающем матче он одержал победу над швейцарцем Леандро Риди.
На турнире в португальском Оэйраше итальянец дошел до четвертьфинала. Здесь 29-летний теннисист обыграл Фабио Фоньини.
Но также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Майами Наполитано проиграл в первом раунде квалификации французу Ришару Гаске (4:6, 3:6).
Берреттини
Маттео Берреттини в начале апреля выиграл турнир в Марракеше, но вскоре ему снова пришлось сделать перерыв.
Итальянец пока ни разу не играл после поражения от Миомира Кецмановича (3:6, 1:6) на старте «Мастерса» в Монте-Карло.
Более того, Берреттини признался, что в последнее время почти не тренировался.
«В последнее время я мало тренировался, но постараюсь быть готовым к матчу. Я бы хотел приехать сюда в более хорошей форме», — сказал бывшая шестая ракетка мира.
Берреттини не скрывает, что решил сыграть здесь только из-за того, что турнир проходит в Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Наполитано в этом матче можно поставить за 3.40, победу Берретини букмекеры предлагают за 1.32.
Прогноз: если Маттео действительно находится в разобранном состоянии, то у Стефано точно будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.
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Но мы рискнем предположить, что Наполитано возьмет даже сет в предстоящем матче. Главное, чтобы не получилось так, что Берреттини специально вводит в заблуждение своими рассуждениями.
Рекомендуемая ставка: Наполитано возьмет хотя бы один сет за 1.88.