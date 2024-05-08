Итальянцы Маттео Берреттини и Стефано Наполитано встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Наполитано — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Наполитано

Стефано пока находится за пределами топ-100, но, судя по результатам, долгожданный дебют в первой сотне рейтинга состоится уже в ближайшие пару месяцев.

В середине апреля Наполитано выиграл грунтовый «челленджер» в Мадриде, при этом не отдав ни сета. В решающем матче он одержал победу над швейцарцем Леандро Риди.

На турнире в португальском Оэйраше итальянец дошел до четвертьфинала. Здесь 29-летний теннисист обыграл Фабио Фоньини.

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Но также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Майами Наполитано проиграл в первом раунде квалификации французу Ришару Гаске (4:6, 3:6).

Берреттини

Маттео Берреттини в начале апреля выиграл турнир в Марракеше, но вскоре ему снова пришлось сделать перерыв.

Итальянец пока ни разу не играл после поражения от Миомира Кецмановича (3:6, 1:6) на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

Более того, Берреттини признался, что в последнее время почти не тренировался.

«В последнее время я мало тренировался, но постараюсь быть готовым к матчу. Я бы хотел приехать сюда в более хорошей форме», — сказал бывшая шестая ракетка мира.

Берреттини не скрывает, что решил сыграть здесь только из-за того, что турнир проходит в Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Наполитано в этом матче можно поставить за 3.40, победу Берретини букмекеры предлагают за 1.32.

Прогноз: если Маттео действительно находится в разобранном состоянии, то у Стефано точно будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.

Но мы рискнем предположить, что Наполитано возьмет даже сет в предстоящем матче. Главное, чтобы не получилось так, что Берреттини специально вводит в заблуждение своими рассуждениями.

Рекомендуемая ставка: Наполитано возьмет хотя бы один сет за 1.88.