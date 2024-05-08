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    Берреттини проиграет 125-й ракетке мира?

    Наполитано — Берреттини. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Риме 8 мая 2024 года

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    Маттео Берреттини
    Итальянцы Маттео Берреттини и Стефано Наполитано встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Наполитано — Берреттини: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Наполитано

    Стефано пока находится за пределами топ-100, но, судя по результатам, долгожданный дебют в первой сотне рейтинга состоится уже в ближайшие пару месяцев.

    В середине апреля Наполитано выиграл грунтовый «челленджер» в Мадриде, при этом не отдав ни сета. В решающем матче он одержал победу над швейцарцем Леандро Риди.

    На турнире в португальском Оэйраше итальянец дошел до четвертьфинала. Здесь 29-летний теннисист обыграл Фабио Фоньини.

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    Но также стоит отметить, что на «Мастерсе» в Майами Наполитано проиграл в первом раунде квалификации французу Ришару Гаске (4:6, 3:6).

    Берреттини

    Маттео Берреттини в начале апреля выиграл турнир в Марракеше, но вскоре ему снова пришлось сделать перерыв.

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    • Итальянец пока ни разу не играл после поражения от Миомира Кецмановича (3:6, 1:6) на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

    Более того, Берреттини признался, что в последнее время почти не тренировался.

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    «В последнее время я мало тренировался, но постараюсь быть готовым к матчу. Я бы хотел приехать сюда в более хорошей форме», — сказал бывшая шестая ракетка мира.

    Берреттини не скрывает, что решил сыграть здесь только из-за того, что турнир проходит в Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Наполитано в этом матче можно поставить за 3.40, победу Берретини букмекеры предлагают за 1.32.

    Прогноз: если Маттео действительно находится в разобранном состоянии, то у Стефано точно будет шанс как минимум избежать разгромного поражения.

    Но мы рискнем предположить, что Наполитано возьмет даже сет в предстоящем матче. Главное, чтобы не получилось так, что Берреттини специально вводит в заблуждение своими рассуждениями.

    Рекомендуемая ставка: Наполитано возьмет хотя бы один сет за 1.88.

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    Наполитано — Берреттини. Итальянцы Маттео Берреттини и Стефано Наполитано встретятся в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Наполитано — Берреттини с коэффициентом 1.88.
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