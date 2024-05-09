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    Победителя не будет?!

    «Колос» — «Заря». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, УПЛ, 9 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Заря»
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    Александр Поздеев
    9 мая в 15-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Колос» и «Заря». Начало игры — в 15:30 мск. «Колос» — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 09 Мая 2024 года

    Колос

  • Ковалёвка
    •  Колос 15:30 Заря

    Заря

  • Луганск
    •

    «Колос»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для команды складывается не столь удачно. На текущий момент «Колос» находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Колос» лишь на 4 очка опережает зону стыков. Не блещет и атака ковалевского клуба: всего 18 забитых мячей в 26 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела поражение. «Колос» разгромно уступил киевскому «Динамо» (0:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Колос» добыл лишь одну победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Последние неудачи привели к переменам на тренерском мостике. Вот только новый наставник Александр Поздеев дебютировал провально.

    Не сыграют: Денис Безбородько — дисквалифицирован.

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    Состояние команды: при неплохом подборе игроков «Колос» все никак не может выстрелить. Еврокубки пока кажутся чем-то трудно достижимым.

    Матчи против «Зари» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Колос» выиграл 1 раз при 2 коллизиях.

    Наверняка ковалевцы постараются прервать серию неудач. Вот только лидеры все никак не наберут своих лучших кондиций, к тому же дисквалифицирован ведущий форвард Безбородько.

    «Заря»

    Турнирное положение: Луганчане еще не обеспечили себе спокойную жизнь. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    Подопечные Юрия Коваля выиграли всего в 6 матчах чемпионата. Да и средняя результативность составляет гол за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла один пункт. «Заря» не уступила «Полесью» (1:1).

    В пяти последних матчах «Заря» победила всего один раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных в свои ворота.

    При этом луганчане уже 4 матча кряду не знают радости побед. Впрочем, опытный Юрий Коваль уж точно максимально настроит своих подопечных на концовку сезона.

    Не сыграют: Александр Яцык, Жан Клод — дисквалифицированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Заря» имеет явные сложности с реализацией. Причем отставание от зоны стыков составляет всего 3 очка.

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    В кадровом плане у команды имеются пробоины. Особенно не будет хватать одного из стержневых исполнителей опорника Яцыка.

    Более того, «Заря» уже три года не проигрывает ковалевцам. Да и в нынешней диспозиции луганчане уж точно не слабее соперника.

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. В случае победы «Заря» существенно улучшит свои турнирные дела.

    Статистика для ставок

    • Луганчане в среднем забивают гол за матч

    • «Колос» не забивал в 2 своих последних поединках

    • «Заря» не выигрывает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Колос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 3.05. Ничья оценена в 2.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.45 и 1.59.

    Прогноз: У «Колоса» явно не ладится с реализацией, тогда как луганчане способны выдать качественный поединок.

    Матчи этих оппонентов традиционно проходят в бескомпромиссной борьбе, так что ждем боевого паритета.

    Ставка: Ничья за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет забито 2 и более мячей.

    Ставка: Тотал 2-го тайма больше 1.5 за 2.46

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    «Колос» — «Заря». 9 мая в 15-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Колос» и «Заря». Начало игры — в 15:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Колос» — «Заря» с коэффициентом 2.60.
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