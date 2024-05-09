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    «Пантерз» реабилитируются за 1:5 в первом матче

    «Флорида» — «Бостон». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 9 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Бостон»
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    Оливер Экман-Ларссон
    Во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 9 мая. Начало встречи — в 02:30 (мск). «Флорида» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 09 Мая 2024 года
    Флорида
  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 02:30 Бостон Бостон
  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    Путь к плей-офф: Весь регулярный сезон экс-финалист прошлогоднего Кубка Стэнли провел в борьбе за лидерство на Востоке, имея вполне реальные шансы стать обладателем Кубка Президента.

    Однако на финише сезона «Флориду» подвинули на третью строчку в таблице конференции, на которой она оказалась со 110 очками на счету, отстав от первых «Рейнджерс» всего на 4 балла.

    Флорида — Бостон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В 1/8 финала Кубка Стэнли команда Пола Мориса без каких-либо серьезных помех разобралась с «Тампой-Бэй». Регионального соседа «Пантерз» выбили в ярком матче №5 — 6:1.

    Однако так же эффектно начать серию с «Бостоном» «Флорида» не сумела: несмотря на заметное статистическое преимущество по броскам в створ (39:29) «Пантерз» — с 2.56% реализации — устроились на поражение из категории «разгромных» — 1:5.

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    Не сыграют: Сэм Беннетт не поможет «Флориде» в предстоящей встрече.

    Состояние команды: Крупное поражение на домашнем льду стало неким шоком для команды, которая в нынешнем сезоне не привыкла к подобному, тем не менее набор сильных качеств, коими обладают «Пантерз», должен помочь им восстановить равенство.

    «Бостон»

    Путь к плей-офф: Несмотря на неопределенность перед началом сезона, массачусетский клуб, вопреки ожиданиям, нынешнюю регулярку провел почти идеально.

    «Бостон» с прочным запасом обосновался на четвертом месте в конференции, набрав 109 очков, и на 7 баллов обойдя пятый «Торонто», с которым встретился в первой кубковой серии.

    Последние матчи: В соперничестве с «Торонто» команда Джима Монтгомери имела все шансы на относительно легкую победу после трех выигранных матчей из четырех, однако противостояние дошло до седьмой встречи, в которой «Брюинз» взяли верх в овертайме — 2:1 ОТ.

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  • 30/04/2024

    • Если позапрошлую игру — с «Лифс» — «Бостон» закончил не без доли везения, то последний матч — на катке «Флориды» — провел крайне уверенно в контексте высокой реализации (17,24%) и геройств Свэймэна в воротах, на счету которого было 38 сэйвов (97,44%). Так, гости добились крупной победы — 5:1.

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    Не сыграют: Мэтт Пойтрас, Милан Лучич, Эндрю Пик и Дентон Хайнен пропустят второй матч в Санрайзе.

    Состояние команды: Победа 5:1 в плане уверенно старта — сверхудачное стечение обстоятельств для «Бостона», однако в ключе общего расклада это лишь в незначительной степени увеличивает его шансы.

    Статистика для ставок

    • В ночь на 7 мая «Флорида» потерпела первое с 29 марта домашнее поражение

    • Только в одном матче из девяти предыдущих на домашнем льду «Пантерз» пропустили больше двух голов

    • В семи очных встречах из предыдущих восьми во Флориде общий тотал пробивал барьер 6+ заброшенных шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 4.57, а победа «Бостона» — в 3.22.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.90.

    Прогноз: Первую встречу, несмотря на обманчивый счет, «Флорида» провела не хуже гостей, тем не менее разницу сделала слабая реализация экс-финалиста. Во втором матче «Пантерз» способны улучшить данный компонент игры и добиться первой победы.

    Ставка: «Флорида» победит за 1.97.

    Прогноз: Матчи между этими соперниками зачастую получаются зрелищными и результативными, особенно когда речь идет о встречах в Санрайзе. Кажется, в текущем формате противостояния градус их борьбы также не будет снижаться.

    Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Бостон» с коэффициентом 1.97. Дата матча: 09.05.2024. Прогнозы на хоккей. «Пантерз» реабилитируются за 1:5 в первом матче
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