Итальянец Маттео Арнальди сыграет против чеха Томаша Махача в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Махач — Арнальди: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Махач

На грунте Томаш пока выступает не так бодро, как на харде. В прошлом году он провел немало матчей на этом покрытии, но, в основном, на «челленджерах».

В Барселоне чешский теннисист выиграл у китайца Цзюнчэна Шана, после чего не смог выйти на матч с Алехандро Давидовичем-Фокиной из-за повреждения.

На «тысячнике» в Мадриде Махач начал с победы над финном Эмилем Руусувуори, но в следующем раунде проиграл американцу Бену Шелтону со счетом 0:6, 2:6.

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В конце марта Махач дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, благодаря чему дебютировал в топ-50.

Арнальди

Лучшим результатом Маттео на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира в Барселоне.

Здесь стоит отметить волевую победу итальянца над аргентинцем Себастьяном Баэсом во втором круге. В 1/4-й его остановил будущий победитель норвежец Каспер Рууд (4:6, 3:6).

На «Мастерсе» в Мадриде Арнальди легко обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла, после чего проиграл Даниилу Медведеву (6:2, 4:6, 4:6).

Но самым неприятным моментом стало сенсационное поражение от индийца Сумита Нагала на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.49, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: в 2023-м Томаш обыграл Матео в Дубае, а в этом году — на «Мастерсе» в Майами. В обоих случаях итальянец не взял ни сета.

Но это было на харде, а на грунте у Арнальди действительно неплохие шансы на победу в матче против Махача.

Рекомендуемая ставка: победа Арнальди с форой по геймам (-2,5) за 1.82.