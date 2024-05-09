Махач
На грунте Томаш пока выступает не так бодро, как на харде. В прошлом году он провел немало матчей на этом покрытии, но, в основном, на «челленджерах».
В Барселоне чешский теннисист выиграл у китайца Цзюнчэна Шана, после чего не смог выйти на матч с Алехандро Давидовичем-Фокиной из-за повреждения.
На «тысячнике» в Мадриде Махач начал с победы над финном Эмилем Руусувуори, но в следующем раунде проиграл американцу Бену Шелтону со счетом 0:6, 2:6.
В конце марта Махач дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Майами, благодаря чему дебютировал в топ-50.
Арнальди
Лучшим результатом Маттео на грунте в этом году пока остается выход в четвертьфинал турнира в Барселоне.
Здесь стоит отметить волевую победу итальянца над аргентинцем Себастьяном Баэсом во втором круге. В 1/4-й его остановил будущий победитель норвежец Каспер Рууд (4:6, 3:6).
На «Мастерсе» в Мадриде Арнальди легко обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла, после чего проиграл Даниилу Медведеву (6:2, 4:6, 4:6).
Но самым неприятным моментом стало сенсационное поражение от индийца Сумита Нагала на старте «Мастерса» в Монте-Карло.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 2.49, победу Арнальди букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: в 2023-м Томаш обыграл Матео в Дубае, а в этом году — на «Мастерсе» в Майами. В обоих случаях итальянец не взял ни сета.
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Но это было на харде, а на грунте у Арнальди действительно неплохие шансы на победу в матче против Махача.
Рекомендуемая ставка: победа Арнальди с форой по геймам (-2,5) за 1.82.