Зверев снова совершит камбэк в матче с Диалло?

прогноз на матч турнира в Мюнхене, ставка за 1.97

Немец Александр Зверев сыграет против канадца Габриэля Диалло во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Зверев — Диалло с коэффициентом для ставки за 1.97.

Зверев

Саша в первом раунде одержал победу над Миомиром Кецмановичем.

Вопреки ожиданиям, матч получился тяжелейшим, о чем свидетельствует в том числе и счет — 6:3, 3:6, 7:6.

Но также важно отметить, что Зверев убедительно провел тай-брейк, не отдав сербу ни одного очка.

Зверев взял реванш у Кецмановича за поражение во втором круге «пятисотника» в Акапулько.

На прошлой неделе Зверев дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Монте-Карло, где проиграл Яннику Синнеру. Это было его восьмое подряд поражение от итальянца.

Зверев — действующий чемпион турнира в Мюнхене. Кроме того, он побеждал здесь в 2017 и 2018 годах.

Диалло

Габриэль в первом круге разгромил украинца Виталия Сачко — 6:1, 6:2.

Канадский теннисист прервал серию из трех поражений.

На «Мастерсе» в Майами Диалло проиграл во втором раунде французу Юго Эмберу.

В начале апреля Диалло уступил словаку Алексу Молчану на турнире в Бухаресте, а также проиграл бразильцу Жоао Фонсеке на «тысячнике» в Монте-Карло.

Лучшим результатом североамериканца в этом году пока остается выход в третий раунд «Мастерса» в Индиан-Уэллс. На остальных турнирах он в лучшем случае проходил один круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у Зверева не будет серьезных проблем. На победу Диалло можно поставить за 7.80.

Прогноз: в январе Саша одержал волевую победу над канадцем в первом круге Australian Open. В том матче немец проиграл первый сет, но в итоге совершил эффектный камбэк. Вероятно, на этот раз Зверев постарается обойтись без дополнительной партии.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов меньше 20,5 за 1.97.