Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 1.96.
Рыбакина
Елена пока ни разу не играла на грунте в этом сезоне.
В первой половине апреля действующая чемпионка Australian Open восстанавливалась после серии турниров на харде.
В прошлом месяце Рыбакина дошла до финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами.
На обоих турнирах Рыбакина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.
В прошлом году Елена не играла в Штутгарте, а в 2024-м она стала чемпионкой немецкого «пятисотника».
В 2025-м Рыбакина выиграла девять из 12-ти матчей на грунте, а ее лучшим результатом стала победа на турнире WTA 250 в Страсбурге.
Шнайдер
Диана в первом раунде одержала уверенную победу над Тамарой Корпач.
Вопреки ожиданиям, российская теннисистка разгромила немку — 6:3, 6:1.
Шнайдер прошла хотя бы раунд на третьем турнире подряд.
В начале апреля Шнайдер дошла до четвертьфинала в Чарлстоне. На американском «пятисотнике», прежде чем уступить Джессике Пегуле, она обыграла Кэти Волынец и Лейлу Фернандес.
В текущем сезоне Шнайдер провела 19 матчей. На этом отрезке у нее 11 побед и восемь поражений.
Лучшим результатом Дианы в 2026-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде в начале января.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом мачте можно поставить за 1.23, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 4.15.
Прогноз: Диана точно способна создать интригу, но она вряд ли остановит одну из главных фавориток турнира. Скорее всего, Рыбакина обыграет россиянку в напряженном матче.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.