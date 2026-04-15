Сможет ли Шнайдер взять хотя бы сет в матче с Рыбакиной?

прогноз на матч турнира в Штутгарте, ставка за 1.96

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Рыбакина — Шнайдер с коэффициентом для ставки за 1.96.

Рыбакина

Елена пока ни разу не играла на грунте в этом сезоне.

В первой половине апреля действующая чемпионка Australian Open восстанавливалась после серии турниров на харде.

В прошлом месяце Рыбакина дошла до финала на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и до полуфинала в Майами.

На обоих турнирах Рыбакина проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Елена не играла в Штутгарте, а в 2024-м она стала чемпионкой немецкого «пятисотника».

В 2025-м Рыбакина выиграла девять из 12-ти матчей на грунте, а ее лучшим результатом стала победа на турнире WTA 250 в Страсбурге.

Шнайдер

Диана в первом раунде одержала уверенную победу над Тамарой Корпач.

Вопреки ожиданиям, российская теннисистка разгромила немку — 6:3, 6:1.

Шнайдер прошла хотя бы раунд на третьем турнире подряд.

В начале апреля Шнайдер дошла до четвертьфинала в Чарлстоне. На американском «пятисотнике», прежде чем уступить Джессике Пегуле, она обыграла Кэти Волынец и Лейлу Фернандес.

В текущем сезоне Шнайдер провела 19 матчей. На этом отрезке у нее 11 побед и восемь поражений.

Лучшим результатом Дианы в 2026-м пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Аделаиде в начале января.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом мачте можно поставить за 1.23, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 4.15.

Прогноз: Диана точно способна создать интригу, но она вряд ли остановит одну из главных фавориток турнира. Скорее всего, Рыбакина обыграет россиянку в напряженном матче.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.96 на матч Рыбакина — Шнайдер принесёт прибыль 960₽, общая выплата — 1960₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,5 за 1.96.