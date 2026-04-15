Россиянка Екатерина Александрова сыграет против чешки Линды Носковой во втором круге турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз на матч Александрова — Носкова с коэффициентом для ставки за 1.97.
Александрова
Екатерина в первом раунде разгромила Габриэлу Кнутсон — 6:2, 6:2.
Но в данном случае не стоит слишком обольщаться, поскольку чешская теннисистка не входит даже в топ-200.
К томе же, Александрова выиграла лишь два из семи последних матчей.
В начале февраля 31-летняя теннисистка уступила чешке Саре Бейлек в финале «пятисотника» в Абу-Даби.
После этого Александрова не выиграла ни одного матча в Дохе, Дубае, Индиан-Уэллс и Линце. На «Мастерсе» в Майами россиянка после победы над Лилли Таггер уступила Жаклин Кристиан.
Носкова
Линда в первом круге одержала волевую победу над Шуай Чжан.
Чешская теннисистка неудачно начала матч против 37-летней китаянки, но в итоге совершила камбэк — 5:7, 6:1, 6:4.
На прошлой неделе Носкова обыграла швейцарок Викторию Голубич и Белинду Бенчич в рамках Кубка Билли Джин Кинг.
В текущем сезоне Носкова провела 18 матчей. Сейчас у нее 12 побед и шесть поражений.
Лучшим результатом Линды в этом году пока остается выход в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллс.
При этом в 2026-м она только на двух турнирах выиграла больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.11, победу Носковой букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: в прошлом году Екатерина обыграла Линду на харде в Монтеррее со счетом 7:6, 4:6, 6:2. Несмотря на это, сейчас оптимальной будет ставка на количество геймов или сетов. В этом сезоне Александрова, как правило, играет чересчур неубедительно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.97.