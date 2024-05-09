Испанец Рафаэль Надаль сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом раунде «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 13:00 мск. Бергс — Надаль: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Бергс

Зизу пробился в основную сетку через квалификацию, благодаря чему после римского турнира наконец-то дебютирует в топ-100.

В отборе бельгийский теннисист одержал волевую победу над американцем Патриком Кипсоном и выиграл у китайца Цзюнчэна Шана.

На «тысячнике» в Мадриде Бергс попал сразу в основную сетку, но в первом же матче проиграл французу Люке Ван Ашу. Третий сет соперник забрал со счетом 6:1.

В апреле Бергс стал победителем грунтового «челленджера» в Таллахасси (США) и дошел до финала в Сарасоте (США).

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В текущем сезоне Зизу до сих пор выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP. В начале апреля он одержал победу над Кипсоном на турнире в Хьюстоне.

Надаль

Рафа тем временем вовсю готовится к «Ролан Гаррос».

Вот его свежий комментарий по этому поводу: «Я доволен тем, как себя чувствую. Но теперь все матчи для меня более сложные и непредсказуемые, чем раньше, особенно на грунте».

В общем, все не так плохо, как казалось еще несколько недель тому назад, когда Надаль проиграл Алексу Де Минору во втором круге турнира в Барселоне.

Вскоре после этого грунтовый король дошел до четвертого круга на «Мастерсе» в Мадриде, в том числе благодаря победе над Де Минором (7:6, 6:3) во втором раунде.

Скорее всего, на этом турнире Надаль постарается выиграть как можно больше матчей, после чего будет самостоятельно тренироваться до мэйджора в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бергса в этом матче можно поставить за 5.75, победу Надаля букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: с учетом того, как Рафа играл в Мадриде, скорее всего, у него вообще не будет проблем в матче против 108-й ракетки мира. Грунтовый король потихоньку возвращается.

Рекомендуемая ставка: победа Надаля с форой по геймам (-5,5) за 2.00.