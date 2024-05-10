Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против немки Анжелики Кербер во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кудерметова

Для Вероники турнир в Риме имеет большое значение после прошлогоднего выхода в полуфинал. Теперь ей придется защищать почти 400 очков.

По правде говоря, с трудом верится, что россиянка снова дойдет здесь до полуфинала, учитывая ее недавние результаты.

На недавнем турнире в Мадриде Кудерметова не прошла ни раунда, проиграв аргентинке Марии Лурдес Карле (4:6, 4:6).

В Штутгарте Кудерметова с трудом выиграла у Барборы Крейчиковой, после чего уступила Елене Рыбакиной (6:7, 6:1, 4:6).

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В текущем сезоне Вероника провел 18 матчей и одержала всего лишь семь побед.

Кербер

Анжелика начала турнир с разгромной победы над Лорен Дэвис — 6:1, 6:0.

Соперница не так давно вернулась в тур после травмы, и, по всей видимости, до сих пор очень далека от своей лучшей формы.

Американка допустила чересчур много ошибок на подаче, чем очень помогла бывшей первой ракетке мира.

Кербер прервала серию из трех поражений. Ранее 36-летняя теннисистка уступила Каролине Возняцки в четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллс и не выиграла ни одного матча в Майами и Штутгарте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Кербер букмекеры предлагают за 2.62.

Прогноз: Вероника в этом году уже успела проиграть немке в Индиан-Уэллс — 4:6, 5:7. На грунте у россиянки явно больше шансов на победу, но легким предстоящий матч точно не будет. Кербер, кажется, неплохо подготовилась к римским приключениям.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.