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    Сможет ли Кудерметова взять реванш у Кербер?

    Кудерметова — Кербер. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Кербер
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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против немки Анжелики Кербер во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Кудерметова — Кербер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 10 Мая 2024 года

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •  Вероника Кудерметова 13:00 Анжелика Кербер

    Анжелика Кербер

  • Германия
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    Кудерметова

    Для Вероники турнир в Риме имеет большое значение после прошлогоднего выхода в полуфинал. Теперь ей придется защищать почти 400 очков.

    По правде говоря, с трудом верится, что россиянка снова дойдет здесь до полуфинала, учитывая ее недавние результаты.

    На недавнем турнире в Мадриде Кудерметова не прошла ни раунда, проиграв аргентинке Марии Лурдес Карле (4:6, 4:6).

    В Штутгарте Кудерметова с трудом выиграла у Барборы Крейчиковой, после чего уступила Елене Рыбакиной (6:7, 6:1, 4:6).

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    В текущем сезоне Вероника провел 18 матчей и одержала всего лишь семь побед.

    Кербер

    Анжелика начала турнир с разгромной победы над Лорен Дэвис — 6:1, 6:0.

    Соперница не так давно вернулась в тур после травмы, и, по всей видимости, до сих пор очень далека от своей лучшей формы.

    Американка допустила чересчур много ошибок на подаче, чем очень помогла бывшей первой ракетке мира.

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    Кербер прервала серию из трех поражений. Ранее 36-летняя теннисистка уступила Каролине Возняцки в четвертом круге «тысячника» в Индиан-Уэллс и не выиграла ни одного матча в Майами и Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Кербер букмекеры предлагают за 2.62.

    Прогноз: Вероника в этом году уже успела проиграть немке в Индиан-Уэллс — 4:6, 5:7. На грунте у россиянки явно больше шансов на победу, но легким предстоящий матч точно не будет. Кербер, кажется, неплохо подготовилась к римским приключениям.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

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    Кудерметова — Кербер. Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против немки Анжелики Кербер во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Кербер с коэффициентом 1.95.
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