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    Три очка для «нефтяников»?

    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»
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    «Нефтчи» Кочкор-Ата
    9 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 09 Мая 2024 года

    Нефтчи Кочкор-Ата

  • Кочкор-Ата
    •  Нефтчи Кочкор-Ата 14:30 Алдиер

    Алдиер

  • Куршаб
    •

    «Нефтчи» Кочкор-Ата

    Турнирное положение: «Нефтяники» ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 6 матчах набрал 7 очков. А ведь потенциально команда способна побороться за тройку.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Абдыш-Ата» (1:2).

    Причем «нефтяники» не побеждают уже 3 матча кряду. В них команда один раз сыграла вничью и дважды победила.

    В 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата настрелял 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: сейчас команда имеет шанс подняться повыше в таблице. «Нефтчи» Кочкор-Ата может прибавить!

    Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются продуктивно. Из 3 очных поединков «нефтяники» выиграли дважды при одной коллизии.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается воспользоваться фактором своего поля.

    «Алдиер»

    Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не задался. Ныне «Алдиер» располагается на 8 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Алдиер» в 6 матчах добыл 2 виктории при 4 поражениях. Команда забила 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала результатом. «Алдиер» уступила «Абдыш-Ата» (0:2).

    А вот до того команда уступила «Таланту» (1:2). Зато поединок с «Илбирсом» завершился победой со счетом 2:1.

    В пяти последних поединках «Алдиер» выиграл всего 1 раз. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит не столь уверенно. Да и в плане надежности тылов у команды есть проблемы.

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    В двух своих последних матчах команда проиграла. Так что морально-психологическое состояние игроков оставляет желать лучшего.

    Последний очный поединок «Алдиер» завершил победой (2:1). Да и сейчас команда способна зацепиться за очки.

    Наверняка гости будут действовать активно. «Алдиер» явно постарается извлечь максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает 3 матча кряду

    • «Алдиер» проиграл в 2 своих последних поединках чемпионата

    • «Алдиер» в последнем очном поединке переиграл «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.54.

    Прогноз: Номинальные хозяева по игре смотрятся симпатичнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Нефтчи» Кочкор-Ата явно намеревается улучшить свое турнирное положение, да и оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники во втором тайме распишут мировую.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.27

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    «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер». 9 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алдиер». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Алдиер» с коэффициентом 2.63.
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