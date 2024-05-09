Нефтчи Кочкор-Ата
Алдиер
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтяники» ходят в середняках лиги. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата в 6 матчах набрал 7 очков. А ведь потенциально команда способна побороться за тройку.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил «Абдыш-Ата» (1:2).
Причем «нефтяники» не побеждают уже 3 матча кряду. В них команда один раз сыграла вничью и дважды победила.
В 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну викторию. В этих поединках «Нефтчи» Кочкор-Ата настрелял 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: сейчас команда имеет шанс подняться повыше в таблице. «Нефтчи» Кочкор-Ата может прибавить!
Матчи против «Алдиера» для команды исторически складываются продуктивно. Из 3 очных поединков «нефтяники» выиграли дважды при одной коллизии.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Нефтчи» Кочкор-Ата постарается воспользоваться фактором своего поля.
«Алдиер»
Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не задался. Ныне «Алдиер» располагается на 8 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Алдиер» в 6 матчах добыл 2 виктории при 4 поражениях. Команда забила 6 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда вновь разочаровала результатом. «Алдиер» уступила «Абдыш-Ата» (0:2).
А вот до того команда уступила «Таланту» (1:2). Зато поединок с «Илбирсом» завершился победой со счетом 2:1.
В пяти последних поединках «Алдиер» выиграл всего 1 раз. В этих матчах игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алдиер» выглядит не столь уверенно. Да и в плане надежности тылов у команды есть проблемы.
В двух своих последних матчах команда проиграла. Так что морально-психологическое состояние игроков оставляет желать лучшего.
Последний очный поединок «Алдиер» завершил победой (2:1). Да и сейчас команда способна зацепиться за очки.
Наверняка гости будут действовать активно. «Алдиер» явно постарается извлечь максимум из контратак.
Статистика для ставок
- «Нефтчи» Кочкор-Ата не побеждает 3 матча кряду
- «Алдиер» проиграл в 2 своих последних поединках чемпионата
- «Алдиер» в последнем очном поединке переиграл «Нефтчи» Кочкор-Ата (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.63. Ничья оценена в 3.06, а победа оппонента — в скромные 2.67.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.54.
- 1.88Реал Мадрид — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Брюгге — Фиорентина: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
- 2.49Динамо Махачкала — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Номинальные хозяева по игре смотрятся симпатичнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.
«Нефтчи» Кочкор-Ата явно намеревается улучшить свое турнирное положение, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники во втором тайме распишут мировую.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.27