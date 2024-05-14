Томми Пол
Даниил Медведев
Пол
Томми без особых усилий преодолел два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.
Но здесь, наверное, надо сказать, что американцу повезло с соперниками — серьезных пока не было.
На старте турнира Пол обыграл уставшего Аслана Карацева (6:4, 6:2), который перед этим набегался в матче против Маккензи Макдональда.
В следующем матче 14-я ракетка мира одержал победу над немцем Домиником Кепфером — 6:4, 6:3.
На «Мастерсе» в Мадриде Пол после волевой победы над словаком Лукашем Кляйном проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (7:6, 4:6, 2:6).
Медведев
Даниил в предыдущем матче с трудом выиграл у Хамада Медьедовича, который, кажется, готов к серьезному прорыву.
Россиянин с трудом дожал серба в третьем сете — 7:6, 2:6, 7:5.
В решающей партии Медведев сделал брейк при счете 6:5. Соперник все-таки дрогнул в ключевой момент, но до этого на корте был самый настоящий бой.
После матча Медведев признался, что не ожидал от Медьедовича столь смелой игры. Все три сета получились чересчур сложными.
В первом матче Даниил выиграл у британца Джека Дрейпера со счетом 7:5, 6:4.
Важно отметить, что на этой неделе Медведев защищает титул и 1000 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.69, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: Даниил ранее ни разу не проигрывал американцу. В прошлом году он выиграл у Томми на турнире в Пекине, а этой весной — в Индиан-Уэллс.
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Вряд ли кто-то сильно удивится, если россиянин после сложнейшего матча с Медьедовичем уверенно обыграет Пола. Это Медведев, в его случае не надо искать какую-то логику и закономерность.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.18.