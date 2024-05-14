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    Сможет ли Медведев обыграть Пола?

    Пол — Медведев. Ставка (к. 2.18) и прогноз на «Мастерс» в Риме 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Пол — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 17:00 мск. Пол — Медведев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2024 года

    Томми Пол

  • США
    •  Томми Пол 17:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Пол

    Томми без особых усилий преодолел два предыдущих раунда, до сих пор не отдав ни сета.

    Но здесь, наверное, надо сказать, что американцу повезло с соперниками — серьезных пока не было.

    На старте турнира Пол обыграл уставшего Аслана Карацева (6:4, 6:2), который перед этим набегался в матче против Маккензи Макдональда.

    В следующем матче 14-я ракетка мира одержал победу над немцем Домиником Кепфером — 6:4, 6:3.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Пол после волевой победы над словаком Лукашем Кляйном проиграл аргентинцу Франсиско Серундоло (7:6, 4:6, 2:6).

    Медведев

    Даниил в предыдущем матче с трудом выиграл у Хамада Медьедовича, который, кажется, готов к серьезному прорыву.

    Россиянин с трудом дожал серба в третьем сете — 7:6, 2:6, 7:5.

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    • В решающей партии Медведев сделал брейк при счете 6:5. Соперник все-таки дрогнул в ключевой момент, но до этого на корте был самый настоящий бой.

    После матча Медведев признался, что не ожидал от Медьедовича столь смелой игры. Все три сета получились чересчур сложными.

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    В первом матче Даниил выиграл у британца Джека Дрейпера со счетом 7:5, 6:4.

    Важно отметить, что на этой неделе Медведев защищает титул и 1000 очков.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 2.69, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: Даниил ранее ни разу не проигрывал американцу. В прошлом году он выиграл у Томми на турнире в Пекине, а этой весной — в Индиан-Уэллс.

    Вряд ли кто-то сильно удивится, если россиянин после сложнейшего матча с Медьедовичем уверенно обыграет Пола. Это Медведев, в его случае не надо искать какую-то логику и закономерность.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 2.18.

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    Пол — Медведев. Россиянин Даниил Медведев сыграет против американца Томми Пола в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Пол — Медведев с коэффициентом 2.18.
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