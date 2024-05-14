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    «Манчестер Сити» сделает серьезный шаг навстречу чемпионству

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, АПЛ, 14 мая 2024 года

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    «Манчестер Сити»
    Во вторник, 14 мая, в 34-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Мая 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 Манчестер Сити

    Манчестер Сити

  • Манчестер
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    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Премьер-лиги с 63 очками в активе. «Тоттенхэм» находится в зоне Лиги Европы, практически гарантировав себе сохранение этой позиции.

    К слову, на своем поле «шпоры» также выступают неплохо, занимая 6-е место в лиге по этому показателю. «Тоттенхэм» набрал 39 очков из 54-х возможных дома.

    Тоттенхэм — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «шпоры» обыграли «Бернли» (2:1), забив победный гол на 82-й минуте. До этого «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счетом 2:4.

    За последние 5 матчей в АПЛ «шпоры» выиграли только 1 раз при 4-х поражениях. За этот период «Тоттенхэм» пропустил 14 голов при 6-и забитых.

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    Не сыграют: Фрейзер Форстер, Дестини Удогие, Манор Соломон, Райан Сессеньон, Бен Дэвис и Тимо Вернер (у всех — травмы).

    Состояние команды: У «шпор» не очень хороший период, команда проигрывает всем подряд, за исключением последней встречи. К тому же, «Тоттенхэм» встретится с грозным «Манчестер Сити».

    «Шпоры» в нынешнем сезоне уже цеплялись за результат в очной встрече с «горожанами». В рамках 14-го тура АПЛ команды сыграли вничью со счетом 3:3. «Тоттенхэм» сумел избежать поражения, забив 3-й гол на 90-й минуте.

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: «Горожане» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 85-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции лишь на 1 балл за 2 тура до конца чемпионата.

    «Манчестер Сити» — главный претендент на чемпионство в нынешнем сезоне, ведь команда имеет одну игру в запасе относительно «Арсенала». Если «горожане» выиграют 2 последних матча — чемпионство гарантированно.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» (4:0), а до этого не оставил и следа от «Вулверхэмптона», победив со счетом 5:1.

    У «горожан» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Манчестер Сити» забил 16 голов при 1-м пропущенном мяче.

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    Состояние команды: «Горожане» традиционно очень хороши на финише сезона, команда планомерно идет в тому, чтобы вновь выиграть чемпионат Англии. Все в руках «Манчестер Сити».

    В 2024-м году «горожане» встречались с «Тоттенхэмом». В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «шпор» со счетом 1:0, забив победный гол на 88-й минуте.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Сити» победил во всех 5-и последних матчах

    • «Тоттенхэм» проиграл 4 матча из последних 5-и

    • В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» обыгрывал «Тоттенхэм» только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Сити» — 1.40, победа «Тоттенхэма» — 6.70, ничья — 5.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.33 и 3.35 соответственно.

    Прогноз: «Манчестер Сити» громит всех подряд. Прогнозируем убедительную победу «горожан».

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.95.

    Прогноз: Можно предположить, что команды начнут без раскачки.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 1.78.

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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Во вторник, 14 мая, в 34-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своем поле примет «Манчестер Сити». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.95.
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