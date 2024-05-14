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    Сможет ли Баэс остановить Хуркача?

    Хуркач — Баэс. Ставка (к. 2.18) и прогноз на «Мастерс» в Риме 14 мая 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против аргентинца Себастьна Баэса в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. Хуркач — Баэс: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 16:30 Себастьян Баэс

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
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    Хуркач

    Есть ощущение, что Хуби всерьез нацелен на титул на этой неделе. Уж очень уверенно он разобрался с двумя предыдущими соперниками.

    Польский теннисист начал турнир с уверенной победы над Рафаэлем Надалем — 6:1, 6:3.

    Грунтовый король так и не смог взять на приеме хотя бы гейм. Одной из главных проблем для испанца стали не только подача, но и удары Хуркача с задней линии.

    В следующем матче Хуркач одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.

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    Прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» столкнулся с теми же проблемами, что и Надаль. Поляк снова отлично подавал и разбивал защиту соперника мощным форхэндом.

    Баэс

    Себастьян тем временем выиграл два матча подряд впервые после победы на турнире в Сантьяго.

    У аргентинца был небольшой спад после серии турниров в Южной Америке, по итогам которой он дебютировал в топ-20.

    В конце февраля Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро, после чего забрал титул и в Сантьяго.

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    В первом матче на «тысячнике» в Риме Баэс обыграл серба Душана Лайовича на двух тай-брейках. Дальше была волевая победа над датчанином Хольгером Руне — 2:6, 6:2, 6:3.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.46, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: на грунте опасен любой южноамериканец, а в данном случае речь идет о представителе топ-20. Но мы все равно считаем, что Хуберт обыграет аргентинца.

    Вряд ли Баэс справится с подачей и ударами польского теннисиста, который стал значительно лучшего играть на грунте.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 2.18.

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    Хуркач — Баэс. Поляк Хуберт Хуркач сыграет против аргентинца Себастьна Баэса в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 14:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Хуркач — Баэс с коэффициентом 2.18.
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