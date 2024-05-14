Хуберт Хуркач
Себастьян Баэс
Хуркач
Есть ощущение, что Хуби всерьез нацелен на титул на этой неделе. Уж очень уверенно он разобрался с двумя предыдущими соперниками.
Польский теннисист начал турнир с уверенной победы над Рафаэлем Надалем — 6:1, 6:3.
Грунтовый король так и не смог взять на приеме хотя бы гейм. Одной из главных проблем для испанца стали не только подача, но и удары Хуркача с задней линии.
В следующем матче Хуркач одержал победу над аргентинцем Томасом Этчеверри — 7:6, 6:2.
Прошлогодний четвертьфиналист «Ролан Гаррос» столкнулся с теми же проблемами, что и Надаль. Поляк снова отлично подавал и разбивал защиту соперника мощным форхэндом.
Баэс
Себастьян тем временем выиграл два матча подряд впервые после победы на турнире в Сантьяго.
У аргентинца был небольшой спад после серии турниров в Южной Америке, по итогам которой он дебютировал в топ-20.
В конце февраля Баэс стал победителем турнира в Рио-де-Жанейро, после чего забрал титул и в Сантьяго.
В первом матче на «тысячнике» в Риме Баэс обыграл серба Душана Лайовича на двух тай-брейках. Дальше была волевая победа над датчанином Хольгером Руне — 2:6, 6:2, 6:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.46, победу Баэса букмекеры предлагают за 2.72.
Прогноз: на грунте опасен любой южноамериканец, а в данном случае речь идет о представителе топ-20. Но мы все равно считаем, что Хуберт обыграет аргентинца.
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Вряд ли Баэс справится с подачей и ударами польского теннисиста, который стал значительно лучшего играть на грунте.
Рекомендуемая ставка: победа Хуркача в двух сетах за 2.18.