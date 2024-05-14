Грек Стефанос Циципас сыграет против Алекса Де Минора в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 20:00 мск. Циципас — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Циципас

Стефанос в предыдущем раунде одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:2, 7:6.

На этот раз грек неплохо сыграл на подаче, исключением стал разве что четвертый гейм второго сета, когда он позволил сопернику сделать брейк.

Но в целом Циципас играл получше, чем в очень нервном матче против Яна-Леннарда Штруффа (6:7, 6:4, 6:4). Правда, Норри сейчас все-таки не так опасен, как немец. Этот момент тоже надо учитывать.

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Сложно сказать, готов ли Циципас на этой неделе бороться за титул. В эмоциональном плане он выглядит не очень убедительно, и не исключено, что это связано с недавним расставанием с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

Де Минор

Алекс начал турнир с разгромной победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:3, 6:2.

После этого у австралийца был тяжелейший матч против Феликса Оже-Альяссима, продолжавшийся три часа.

Де Минор дожал канадского теннисиста только в третьем сете — 6:7, 6:4, 6:4.

В решающей партии Алекс сделал брейк при счете 4:4, после чего уверенно взял гейм на своей подаче.

В общем, Де Минор, кажется, извлек неплохой урок из двух недавних матчей против Рафаэля Надаля. В Барселоне он выиграл у грунтового короля со счетом 7:5, 6:1, а в Мадриде уступил — 6:7, 3:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: все-таки это чересчур смелый коэффициент на победу грека. Но здесь явно есть акцент на один очень показательный факт : дело в том, что Стефанос выиграл 12 из 14-ти предыдущих матчей против Алекса.

Несмотря на это, мы считаем, что Циципаса ждет сложнейший матч. К слову, ранее в этом году он проиграл Де Минору в Акапулько.

Рекомендуемая ставка: Де Минор возьмет хотя бы сет за 1.82.