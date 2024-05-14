ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры Деррик ЛьюисЛьюис нокаутировал Насименто, Бакли остановил Рузибоева. Обзор карда UFC St. Louis
    Все новости спорта

    У Циципаса будут проблемы в матче с Де Минором?

    Циципас — Де Минор. Ставка (к. 1.82) и прогноз на «Мастерс» в Риме 14 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Стефанос Циципас Прогнозы на Алекс де Минор
    Прогноз и ставки на Циципас — Де Минор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против Алекса Де Минора в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 20:00 мск. Циципас — Де Минор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 14 Мая 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 20:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Циципас

    Стефанос в предыдущем раунде одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:2, 7:6.

    На этот раз грек неплохо сыграл на подаче, исключением стал разве что четвертый гейм второго сета, когда он позволил сопернику сделать брейк.

    Но в целом Циципас играл получше, чем в очень нервном матче против Яна-Леннарда Штруффа (6:7, 6:4, 6:4). Правда, Норри сейчас все-таки не так опасен, как немец. Этот момент тоже надо учитывать.

    Все прогнозы на теннис

    Сложно сказать, готов ли Циципас на этой неделе бороться за титул. В эмоциональном плане он выглядит не очень убедительно, и не исключено, что это связано с недавним расставанием с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.

    Де Минор

    Алекс начал турнир с разгромной победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:3, 6:2.

    После этого у австралийца был тяжелейший матч против Феликса Оже-Альяссима, продолжавшийся три часа.

    Де Минор дожал канадского теннисиста только в третьем сете — 6:7, 6:4, 6:4.

    В решающей партии Алекс сделал брейк при счете 4:4, после чего уверенно взял гейм на своей подаче.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В общем, Де Минор, кажется, извлек неплохой урок из двух недавних матчей против Рафаэля Надаля. В Барселоне он выиграл у грунтового короля со счетом 7:5, 6:1, а в Мадриде уступил — 6:7, 3:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: все-таки это чересчур смелый коэффициент на победу грека. Но здесь явно есть акцент на один очень показательный факт: дело в том, что Стефанос выиграл 12 из 14-ти предыдущих матчей против Алекса.

    Несмотря на это, мы считаем, что Циципаса ждет сложнейший матч. К слову, ранее в этом году он проиграл Де Минору в Акапулько.

    Рекомендуемая ставка: Де Минор возьмет хотя бы сет за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Табило — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Дордой — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Талант — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахал — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ван — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хуркач — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Пол — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дания — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.49
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Осасуна — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Циципас — Де Минор. Грек Стефанос Циципас сыграет против Алекса Де Минора в четвертом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Циципас — Де Минор с коэффициентом 1.82.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры