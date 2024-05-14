Стефанос Циципас
Алекс де Минаур
Циципас
Стефанос в предыдущем раунде одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:2, 7:6.
На этот раз грек неплохо сыграл на подаче, исключением стал разве что четвертый гейм второго сета, когда он позволил сопернику сделать брейк.
Но в целом Циципас играл получше, чем в очень нервном матче против Яна-Леннарда Штруффа (6:7, 6:4, 6:4). Правда, Норри сейчас все-таки не так опасен, как немец. Этот момент тоже надо учитывать.
Сложно сказать, готов ли Циципас на этой неделе бороться за титул. В эмоциональном плане он выглядит не очень убедительно, и не исключено, что это связано с недавним расставанием с испанской теннисисткой Паулой Бадосой.
Де Минор
Алекс начал турнир с разгромной победы над испанцем Роберто Карбальесом-Баэной — 6:3, 6:2.
После этого у австралийца был тяжелейший матч против Феликса Оже-Альяссима, продолжавшийся три часа.
Де Минор дожал канадского теннисиста только в третьем сете — 6:7, 6:4, 6:4.
В решающей партии Алекс сделал брейк при счете 4:4, после чего уверенно взял гейм на своей подаче.
В общем, Де Минор, кажется, извлек неплохой урок из двух недавних матчей против Рафаэля Надаля. В Барселоне он выиграл у грунтового короля со счетом 7:5, 6:1, а в Мадриде уступил — 6:7, 3:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.36, победу Де Минора букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: все-таки это чересчур смелый коэффициент на победу грека. Но здесь явно есть акцент на один очень
- 2.18Пол — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Гауфф — Чжэн: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.18Хуркач — Баэс: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Несмотря на это, мы считаем, что Циципаса ждет сложнейший матч. К слову, ранее в этом году он проиграл Де Минору в Акапулько.
Рекомендуемая ставка: Де Минор возьмет хотя бы сет за 1.82.