«Хетафе» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 23:00 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Хетафе»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком лиги и уже ни на что не претендует в этом сезоне.

В настоящий момент коллектив из Хетафе имеет в своем активе 43 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

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«Городские» смогли 41 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» уступили «Кадису» (0:1) и «Атлетику» (0:2), а до этого победили «Альмерию» (3:1).

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Перед этим же «Хетафе» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Мауро Арамбарри, Дуарте, Хуан Иглесиас и Борха Майорал.

Состояние команды: «Хетафе» уже не сможет побороться за места в зоне еврокубков, но и за выживание бороться не будет.

Можно сделать вывод, что подопечные Хосе Бордаласа просто доигрывают сезон и могут начинать планомерную подготовку к следующему чемпионату.

«Атлетико»

Турнирное положение: команда из Мадрида точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В настоящий момент мадридцы идут четвертыми и имеют в своем активе 70 очков. Скорее всего, «матрасники» и останутся на этой позиции.

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Мадридский коллектив 64 раза поразил ворота соперника и 39 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых тура команда из столицы Испании переиграла «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Атлетик» (3:1).

До этого же столичный коллектив уступил «Алавесу» (0:2), но победил «Жирону» (4:2).

Также в этом промежутке «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Боруссии» (1:0, 2:4).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Витоло, Тома Лемар и Науэль Молина.

Состояние команды: главной задачей подопечных Диего Симеоне остается попадание в зону Лиги чемпионов, на что она и настроена.

В любом случае этот сезон нельзя назвать удачным для «Атлетико», поскольку команда не смогла побороться за первое место, за Кубок страны и за Лигу чемпионов.

Статистика для ставок

В первом круге команды сыграли в результативную ничью 3:3

«Атлетико» выиграл 3 последних матча

«Хетафе» выиграла только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа «Хетафе» — в 4.50.

ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

Прогноз: «Атлетико» выглядит сильнее своего соперника, а «Хетафе» уже вовсе ничего не нужно в этом сезоне, поэтому мадридцы должны побеждать.

Ставка: победа «Атлетико» за 1.83.

Прогноз: команды в последнее время играют не очень результативно, поэтому вряд ли и в этой игре будет забито много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.