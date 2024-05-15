Хетафе
Атлетико
«Хетафе»
Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком лиги и уже ни на что не претендует в этом сезоне.
В настоящий момент коллектив из Хетафе имеет в своем активе 43 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.
Хетафе — Атлетико: коэффициенты букмекеров
«Городские» смогли 41 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» уступили «Кадису» (0:1) и «Атлетику» (0:2), а до этого победили «Альмерию» (3:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Перед этим же «Хетафе» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0).
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Мауро Арамбарри, Дуарте, Хуан Иглесиас и Борха Майорал.
Состояние команды: «Хетафе» уже не сможет побороться за места в зоне еврокубков, но и за выживание бороться не будет.
Можно сделать вывод, что подопечные Хосе Бордаласа просто доигрывают сезон и могут начинать планомерную подготовку к следующему чемпионату.
«Атлетико»
Турнирное положение: команда из Мадрида точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
В настоящий момент мадридцы идут четвертыми и имеют в своем активе 70 очков. Скорее всего, «матрасники» и останутся на этой позиции.
${VrezNews1}
Мадридский коллектив 64 раза поразил ворота соперника и 39 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых тура команда из столицы Испании переиграла «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Атлетик» (3:1).
До этого же столичный коллектив уступил «Алавесу» (0:2), но победил «Жирону» (4:2).
Также в этом промежутке «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Боруссии» (1:0, 2:4).
Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Витоло, Тома Лемар и Науэль Молина.
Состояние команды: главной задачей подопечных Диего Симеоне остается попадание в зону Лиги чемпионов, на что она и настроена.
В любом случае этот сезон нельзя назвать удачным для «Атлетико», поскольку команда не смогла побороться за первое место, за Кубок страны и за Лигу чемпионов.
Статистика для ставок
- В первом круге команды сыграли в результативную ничью 3:3
- «Атлетико» выиграл 3 последних матча
- «Хетафе» выиграла только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа «Хетафе» — в 4.50.
ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.
- 3.40Балтика — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.95Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.85Жирона — Вильярреал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Атлетико» выглядит сильнее своего соперника, а «Хетафе» уже вовсе ничего не нужно в этом сезоне, поэтому мадридцы должны побеждать.
Ставка: победа «Атлетико» за 1.83.
Прогноз: команды в последнее время играют не очень результативно, поэтому вряд ли и в этой игре будет забито много мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.