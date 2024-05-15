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    Сможет ли «Атлетико» переиграть «Хетафе»?

    «Хетафе» — «Атлетико». Ставка (к. 1.83) и прогноз на чемпионат Испании по футболу 15 мая 2024 года

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    Антуан Гризманн («Атлетико»)
    «Хетафе» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 23:00 мск. «Хетафе» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Мая 2024 года

    Хетафе

  • Хетафе
    •  Хетафе 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Хетафе»

    Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком лиги и уже ни на что не претендует в этом сезоне.

    В настоящий момент коллектив из Хетафе имеет в своем активе 43 очка и занимает десятое место в турнирной таблице.

    Хетафе — Атлетико: коэффициенты букмекеров

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    «Городские» смогли 41 раз поразить ворота соперника и 48 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» уступили «Кадису» (0:1) и «Атлетику» (0:2), а до этого победили «Альмерию» (3:1).

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    Перед этим же «Хетафе» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) и «Райо Вальекано» (0:0).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Мауро Арамбарри, Дуарте, Хуан Иглесиас и Борха Майорал.

    Состояние команды: «Хетафе» уже не сможет побороться за места в зоне еврокубков, но и за выживание бороться не будет.

    Можно сделать вывод, что подопечные Хосе Бордаласа просто доигрывают сезон и могут начинать планомерную подготовку к следующему чемпионату.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: команда из Мадрида точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    В настоящий момент мадридцы идут четвертыми и имеют в своем активе 70 очков. Скорее всего, «матрасники» и останутся на этой позиции.

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    Мадридский коллектив 64 раза поразил ворота соперника и 39 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых тура команда из столицы Испании переиграла «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Атлетик» (3:1).

    До этого же столичный коллектив уступил «Алавесу» (0:2), но победил «Жирону» (4:2).

    Также в этом промежутке «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Боруссии» (1:0, 2:4).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Витоло, Тома Лемар и Науэль Молина.

    Состояние команды: главной задачей подопечных Диего Симеоне остается попадание в зону Лиги чемпионов, на что она и настроена.

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    В любом случае этот сезон нельзя назвать удачным для «Атлетико», поскольку команда не смогла побороться за первое место, за Кубок страны и за Лигу чемпионов.

    Статистика для ставок

    • В первом круге команды сыграли в результативную ничью 3:3

    • «Атлетико» выиграл 3 последних матча

    • «Хетафе» выиграла только 1 из последних 6 матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа «Хетафе» — в 4.50.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.15, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.70.

    Прогноз: «Атлетико» выглядит сильнее своего соперника, а «Хетафе» уже вовсе ничего не нужно в этом сезоне, поэтому мадридцы должны побеждать.

    Ставка: победа «Атлетико» за 1.83.

    Прогноз: команды в последнее время играют не очень результативно, поэтому вряд ли и в этой игре будет забито много мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.70.

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    «Хетафе» — «Атлетико». «Хетафе» сыграет на своем поле против «Атлетико» в рамках 36-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 15 мая, начало — в 23:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Хетафе» — «Атлетико» с коэффициентом 1.83.
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