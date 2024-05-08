Хорват Борна Чорич сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Дрейпер — Чорич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Дрейпер

Лучшим результатом Джека на грунте в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.

Прежде чем проиграть на решающем тай-брейке Тейлору Фриц, британец выиграл у Рудольфа Меллекера и Вита Копрживы.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Дрейпер после непросто матча против Танаси Коккинакиса проиграл Хуберту Хуркачу (1:6, 5:7).

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В Монте-Карло Дрейпер тоже уступил польскому теннисисту, только на старте турнира.

Чорич

Борна в последнее время как-то совсем не впечатляет. Спад, начавшийся еще в прошлом сезоне, явно затянулся.

Единственным приятным исключением в текущем сезоне стал выход хорвата в финал турнира в Монпелье. В решающем матче он проиграл Александру Бублику.

На мадридском «тысячнике» Чорич уступил во втором круге Александру Звереву со счетом 3:6, 2:6.

В Барселоне бывшая 12-я ракетка мира не прошел ни раунда, сразу же проиграв аргентинцу Факундо Диасу Акосте.

Также стоит отметить, что в прошлом году Борна добрался в Риме до четвертьфинала. Есть подозрение, что он сможет защитить эти очки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.69, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: на исход здесь опасно ставить. Британцу все-таки не так комфортно на грунте, как на харде, а его соперник далек от своей лучшей формы.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.