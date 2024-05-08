Дрейпер
Лучшим результатом Джека на грунте в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.
Прежде чем проиграть на решающем тай-брейке Тейлору Фриц, британец выиграл у Рудольфа Меллекера и Вита Копрживы.
На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Дрейпер после непросто матча против Танаси Коккинакиса проиграл Хуберту Хуркачу (1:6, 5:7).
В Монте-Карло Дрейпер тоже уступил польскому теннисисту, только на старте турнира.
Чорич
Борна в последнее время как-то совсем не впечатляет. Спад, начавшийся еще в прошлом сезоне, явно затянулся.
Единственным приятным исключением в текущем сезоне стал выход хорвата в финал турнира в Монпелье. В решающем матче он проиграл Александру Бублику.
На мадридском «тысячнике» Чорич уступил во втором круге Александру Звереву со счетом 3:6, 2:6.
В Барселоне бывшая 12-я ракетка мира не прошел ни раунда, сразу же проиграв аргентинцу Факундо Диасу Акосте.
Также стоит отметить, что в прошлом году Борна добрался в Риме до четвертьфинала. Есть подозрение, что он сможет защитить эти очки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.69, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.17.
Прогноз: на исход здесь опасно ставить. Британцу все-таки не так комфортно на грунте, как на харде, а его соперник далек от своей лучшей формы.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.