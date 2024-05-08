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    Дрейпер воспользуется проблемами Чорича?

    Дрейпер — Чорич. Ставка (к. 2.30) и прогноз на «Мастерс» в Риме 8 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Чорич
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    Борна Чорич
    Хорват Борна Чорич сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. Дрейпер — Чорич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 08 Мая 2024 года
    Джек Дрейпер
  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 11:00 Борна Чорич Борна Чорич
  • Хорватия
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    Дрейпер

    Лучшим результатом Джека на грунте в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал турнира в Мюнхене.

    Прежде чем проиграть на решающем тай-брейке Тейлору Фриц, британец выиграл у Рудольфа Меллекера и Вита Копрживы.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Дрейпер после непросто матча против Танаси Коккинакиса проиграл Хуберту Хуркачу (1:6, 5:7).

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    В Монте-Карло Дрейпер тоже уступил польскому теннисисту, только на старте турнира.

    Чорич

    Борна в последнее время как-то совсем не впечатляет. Спад, начавшийся еще в прошлом сезоне, явно затянулся.

    Единственным приятным исключением в текущем сезоне стал выход хорвата в финал турнира в Монпелье. В решающем матче он проиграл Александру Бублику.

    На мадридском «тысячнике» Чорич уступил во втором круге Александру Звереву со счетом 3:6, 2:6.

    В Барселоне бывшая 12-я ракетка мира не прошел ни раунда, сразу же проиграв аргентинцу Факундо Диасу Акосте.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Борна добрался в Риме до четвертьфинала. Есть подозрение, что он сможет защитить эти очки.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.69, победу Чорича букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: на исход здесь опасно ставить. Британцу все-таки не так комфортно на грунте, как на харде, а его соперник далек от своей лучшей формы.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.

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    Дрейпер — Чорич. Хорват Борна Чорич сыграет против британца Джека Дрейпера в первом круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 8 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Чорич с коэффициентом 2.30.
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