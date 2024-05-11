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    «Ньюкасл» снова разгромит своего соперника?

    «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.37) на футбол, АПЛ, 11 мая 2024 года

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    «Ньюкасл»
    В субботу, 11 мая, в 37-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле примет «Брайтон». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. «Ньюкасл» — «Брайтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Ньюкасл

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    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: Команда продолжает отчаянную борьбу за выход в еврокубки по итогам нынешнего сезона. «Ньюкасл» занимает 6-е место в таблице с 56-ю очками в активе.

    На пятки «сорокам» наступают «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые отстают от 6-й позиции на 2 балла за 3 тура до конца чемпионата — вся борьба еще впереди.

    Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре «Ньюкасл» разгромил «Бернли» (4:1), а до этого «сороки» прошлись катком по «Шеффилду» (5:1). В последнее время команда довольно много забивает.

    В последних 7-и встречах «Ньюкасл» проиграл только «Кристал Пэлас» (0:2), сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), а в остальных 5-и матчах победил. За этот период «сороки» умудрились забить 19 голов при 8-и пропущенных.

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    Не сыграют: Сандро Тонали (дисквалификация), Льюис Майли, Свен Ботман, Джамаль Ласкеллес, Мэтт Таргетт, Джо Уиллок и Фабиан Шер (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Ньюкасл» очень хорош в последнее время, громя соперников одного за другим. Есть такое ощущение, что «сороки» все-таки сохранять место в еврокубках.

    У команды есть яркий лидер, который занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров лиги. Форвард «Ньюкасла» Александер Исак забил 20 голов и сделал голевую передачу.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: Команда является крепким середняком в АПЛ, занимая 11-е место в таблице с 47-ю очками в активе. За 3 тура до конца чемпионата у «Брайтона» нет глобальных задач в Премьер-лиге.

    Команда отстает от зоны еврокубков на 9 баллов, а от зоны вылета на 21 очко — «Брайтон» в комфортном положении. К тому же, в последнее время команда и не особо впечатляет.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре «Брайтон» обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0, забив решающий гол на 87-й минуте. До этого «чайки» проиграли «Борнмуту» (0:3).

    В последних 5-и встречах у «Брайтона» только 1 победа, 3 поражения и 1 ничья. За этот период команда забила только 2 гола при 11-и пропущенных.

    Не сыграют: Адам Лаллана, Тарик Лэмпти, Соломон Марч, Джеймс Милнер, Каору Митома, Эван Фергюсон, Джек Хиншелвуд, Первис Эступинан и Ян Паул ван Хекке (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Брайтон» просто-напросто доигрывает нынешний сезоне в середине турнирной таблицы. К тому же, «чайки» не очень удачно выступают на чужом поле, занимая 14-е место в лиге по этому показателю.

    В нынешнем сезоне «Брайтон» уже обыгрывал «Ньюкасл» в рамках 4-го тура РПЛ со счетом 3:1. В том матче форвард «чаек» Эван Фергюсон оформил хет-трик, а сейчас этот игрок находится в списке травмированных.

    Статистика для ставок

    • В 4-х из 5-и последних матчей «Ньюкасл» победил, суммарно забив за эти встречи 14 голов

    • В последних 7-и встречах «Брайтон» выиграл только 1 раз

    • «Брайтону» удалось обыграть «Ньюкасл» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.62, победа «Брайтона» — 4.60, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.34 и 3.02 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ньюкасл» одержит уверенную победу.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» с форой (-1.5) за 2.37.

    Прогноз: Помимо этого, «Ньюкасл» также выиграет 1-й тайм.

    Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1-м тайме за 2.06.

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    «Ньюкасл» — «Брайтон». В субботу, 11 мая, в 37-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на своем поле примет «Брайтон». Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Брайтон» с коэффициентом 2.37.
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