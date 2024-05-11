Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 21:30 мск. Нарди — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нарди

Про Нарди многие узнали после его сенсационной победы над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Итальянец в том матче дожал первую ракетку мира в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:3.

С тех пор лучшим результатом Нарди пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Неаполе.

А вот на уровне основной сетки ATP 20-летний теннисист после победы над лучшим в истории одержал только одну победу.

В Майами Нарди проиграл в квалификации Якубу Меньшику, в Монте-Карло уступил в первом раунде Феликсу Оже-Альяссиму, а в Бухаресте — Тиаго Сейботу-Уайлду.

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Зато в Риме 81-я ракетка мира начал с победы над немцем Даниэлем Альтмайером (6:4, 6:4).

Руне

Хольгера нельзя назвать одним из разочарований первой половины сезона, не так уж все и плохо, но факт остается фактом — после недавних турниров он покинул топ-10 и теперь занимает в рейтинге 12-е место.

Одним из самых болезненных моментов стало поражение от Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале турнира в Мюнхене. Немец снес с корта на тот момент действующего чемпиона всего лишь за 45 минут — 2:6, 0:6.

На «Мастерсе» в Мадриде Руне в первом матче с трудом выиграл у аргентинца Мариано Навоне, после чего проиграл нидерландцу Таллону Грикспору.

Сложно сказать, сможет ли Руне повторить прошлогодний результат в Риме (тогда он дошел до финала), но с настроем у него точно нет проблем.

Вот что сказазал Хольгер незадолго до первого матча: «У меня был очень трудный период, играть с болью тяжело и физически, и психологически. Теперь я справился с физическими проблемами, начинаю стабильно играть и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 3.54, победу Руне букмекеры предлагают за 1.30.

Прогноз: несмотря на бодрые заявления датского теннисиста, мы не уверены, что он спокойно обыграет итальянца, у которого будет очень серьезная поддержка трибун.

Скорее всего, для Руне турнир начнется с очень нервного матча.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.54.