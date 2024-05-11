ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Кирьяков«Ошибка Нойера перевернула игру». Сергей Кирьяков — о полуфиналах ЛЧ, ненависти «Спартака» к «Динамо» и конфликте с Романцевым на Евро-96 Швеция разгромила США со счетом 5:2Бодрый старт середняков, рабочая победа Чехии, эффектная игра Швеции Килиан МбаппеЖизнь после Мбаппе. Что будет с «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов и ухода главной звезды?
    Все новости спорта

    Руне проиграет на старте турнира в Риме?

    Нарди — Руне. Ставка (к. 2.54) и прогноз на «Мастерс» в Риме 11 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Нарди — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 21:30 мск. Нарди — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Нарди

    Про Нарди многие узнали после его сенсационной победы над Новаком Джоковичем на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

    Итальянец в том матче дожал первую ракетку мира в третьем сете — 6:4, 3:6, 6:3.

    С тех пор лучшим результатом Нарди пока остается победа на грунтовом «челленджере» в Неаполе.

    А вот на уровне основной сетки ATP 20-летний теннисист после победы над лучшим в истории одержал только одну победу.

    В Майами Нарди проиграл в квалификации Якубу Меньшику, в Монте-Карло уступил в первом раунде Феликсу Оже-Альяссиму, а в Бухаресте — Тиаго Сейботу-Уайлду.

    Все прогнозы на теннис

    Зато в Риме 81-я ракетка мира начал с победы над немцем Даниэлем Альтмайером (6:4, 6:4).

    Руне

    Хольгера нельзя назвать одним из разочарований первой половины сезона, не так уж все и плохо, но факт остается фактом — после недавних турниров он покинул топ-10 и теперь занимает в рейтинге 12-е место.

  • Сенсационный триумф Рублева, эпичная битва Свентек и Соболенко, прогресс Надаля и травмы сразу трех топ-игроков
  • В Мадриде завершился еще один грунтовый «Мастерс»
  • 06/05/2024

    • Одним из самых болезненных моментов стало поражение от Яна-Леннарда Штруффа в полуфинале турнира в Мюнхене. Немец снес с корта на тот момент действующего чемпиона всего лишь за 45 минут — 2:6, 0:6.

    На «Мастерсе» в Мадриде Руне в первом матче с трудом выиграл у аргентинца Мариано Навоне, после чего проиграл нидерландцу Таллону Грикспору.

    Сложно сказать, сможет ли Руне повторить прошлогодний результат в Риме (тогда он дошел до финала), но с настроем у него точно нет проблем.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Вот что сказазал Хольгер незадолго до первого матча: «У меня был очень трудный период, играть с болью тяжело и физически, и психологически. Теперь я справился с физическими проблемами, начинаю стабильно играть и надеюсь, что на этот раз придет мой черед выиграть значимый титул».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 3.54, победу Руне букмекеры предлагают за 1.30.

    Прогноз: несмотря на бодрые заявления датского теннисиста, мы не уверены, что он спокойно обыграет итальянца, у которого будет очень серьезная поддержка трибун.

    Скорее всего, для Руне турнир начнется с очень нервного матча.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Бадоса — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Свентек — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Франция — Казахстан
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.20
  • Прогноз на матч Великобритания — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:20
    •  2.72
  • Прогноз на матч Пол — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хуркач — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Касаткина — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мальорка — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Дрейпер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кельн — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нарди — Руне. Датчанин Хольгер Руне сыграет против итальянца Луки Нарди во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Нарди — Руне с коэффициентом 2.54.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры