11 мая в 35-м туре испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле сыграет против «Севильи». Начало поединка запланировано на 17:15 по мск. «Вильярреал» — «Севилья»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: За четыре тура до финиша данный коллектив с 45 очками идет на девятой позиции и от еврокубковой строки отстает на семь.

«Вильярреал» смог в текущем первенстве выиграть 12 встреч, 13 раз он проиграл и расписал девять мировых, разница мячей 56:58.

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Последние матчи: В минувшем туре «подводники» в Виго потерпели поражение от местной «Сельты» со счетом 2:3, играя большую часть матча в меньшинстве. До этого же они смогли выиграть два поединка кряду, поочередно одолев в гостях 2:1 «Альмерию» и на своем поле 3:0 «Райо Вальекано».

Не сыграют: Денис Суарес, Йереми Пино, Херард Морено и Санти Комесана пропустят этот поединок.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Вильярреал» за последний шесть проведенных встреч первенства смог победить в трех из них. Также в этот период «желтые» потерпели два фиаско и расписали одну мировую. И во всех этих поединках они неизменно забивали. Последний раз в чемпионате команда не смогла отличиться еще в начале февраля.

«Севилья»

Турнирное положение: С 41 набранным баллом данный коллектив разместился в середине таблицы и на 15 баллов опережает зону вылета, но и в то же время сильно отстает от еврокубковой позиции.

«Севилья» смогла выиграть только десять матчей из 34 проведенных, 11 встреч свела вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей — 45:46.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «нервионцы» на своем поле разгромили аутсайдера «Гранаду» 3:0, а туром ранее они в севильском дерби поделили очки против «Бетиса», сыграв вничью со счетом 1:1. Перед этим же они выиграли три встречи кряду, одолев 1:0 «Хетафе», 2:0 «Лас-Пальмас» и 2:1 «Мальорку».

Не сыграют: Сусо, Оливер Торрес, Джибриль Соу, Адриа Педроса и Неманья Гудель пропустят этот поединок.

Состояние команды: «Севилья» очень даже неплохо проводит свой финишный отрезок, проиграв только один матч из восьми предыдущих. Помимо этого фиаско «красно-белые» в данном отрезке также расписали две мировые и добились пяти выигрышей. И во всех поединках данного отрезка команда без гола с поля не уходила.

Статистика для ставок

«Вильярреал» дома выиграл четыре из пяти предыдущих игр при одном фиаско

В гостях «Севилья» не уступает вот уже в четырех встречах кряду, выиграв два из них

Три из пяти предыдущих очных матчей между этими клубами завершились вничью и дважды еще победила «Севилья»

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Вильярреала» — 1.91, победа «Сивильи» — 4.00, ничья — 4.14.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.37 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Севилья» сможет устоять в этой игре и не проиграть, ведь она отлично проводит свой финишный отрезок, да и к тому же давно уже не уступала своему предстоящему противнику.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 2.00.

Прогноз: И также еще здесь ставим на верховой тотал, ведь эти команды имеют отличные линии атаки, но и в то же время не очень надежны в обороне.

Ставка: ТБ 3.00 за 2.01.