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    Подарит ли «Лейпциг» шансы на топ-4 «Дортмунду»?

    «РБ Лейпциг» — «Вердер». Прогноз (к. 1.80) на футбол, Бундеслига, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Вердер»
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    Лоис Опенда
    В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Вердер». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Вердер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2024 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
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    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: по итогам 32 туров немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» занимает четвертую строчку с 63 очками. Разница мячей: 74-36.

    Команда находится в зоне Лиги чемпионов и лишь на три очка опережает пятую «Боруссию» Дортмунд, которая идет на пятой позиции.

    РБ Лейпциг — Вердер: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре сыграли на чужом поле вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

    Эта ничья прервала победную серию коллектива в четыре поединка, которые пришлись на немецкое первенство.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Шлагер, Ленц — травмированы, дисквалифицирован — Симонс.

    Состояние команды: в 10 последних матчах в разных турнирах «Лейпциг» ни разу не проиграл при семи победах и трех ничьих.

    Такая форма говорит о хороших шансах «Быков» удержаться в топ-4. При этом не стоит забывать, что для выхода в Лигу чемпионов следующего сезона в Германии достаточно занять пятое место.

    Лоис Опенда — самый результативный игрок команды и третий лучший бомбардир Бундеслиги с 24 голами.

    «Вердер»

    Турнирное положение: «Вердер» занимает 11-е место с 38 очками. В его активе 43 забитых мячей, в пассиве — 52.

    Команда уже не имеет даже теоретических шансов попасть в еврокубки и уже обеспечила себе место в элите на следующий сезон, так что спокойно доигрывает чемпионат.

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре сыграли вничью. На своем поле они разошлись миром с «Гладбахом» (2:2).

    Этот результат оформил беспроигрышную серию коллектива в три поединка, при двух победах и одной ничьей, которые пришлись на немецкое первенство.

    Не сыграют: Нжинма, Альверо, Пипер — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Вердер» проиграл лишь раз при двух ничьих и двух победах.

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    Хотя такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, как для клуба, который уже лишен турнирной мотивации, так что сопернику может быть несладко.

    Марвин Дукш — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Лейпцига» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Лейпцига» забивали обе команды, а хозяева не проиграли

    • в четырех из пяти последних матчей «Вердер» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.28. Ничья — в 6.50, победа «Вердера» — в 8.50.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.45 и 1.30.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали обе команды. В трех из них — 2,5 голов.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей были реализованы оба данных сценария.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 3,5 голов, ведь в трех из пяти последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Лейпциг» выиграет и тотал больше 3,5 голов за 2.08

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    «РБ Лейпциг» — «Вердер». В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Вердер». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Вердер» с коэффициентом 1.80.
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