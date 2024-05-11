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    Удержится ли «Борнмут» в топ-10 АПЛ?

    «Борнмут» — «Брентфорд». Ставка (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Англии 11 мая 2023 года

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    Йоан Висса
    «Борнмут» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в 37-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Борнмут

  • Борнмут
    •  Борнмут 17:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Борнмут» занимает 10-е в турнирной таблице. В его активе 52 мяча, в пассиве — 63 пропущенных.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — шестой позиции, поэтому уже не сможет сыграть в континентальных турнирах следующей кампании.

    Борнмут — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. «Вишен» разгромил лидер чемпионата «Арсенал» (0:3).

    Эта неудача прервала победную мини-серию коллектива в два поединка с общей разницей 4-0, которая пришлась на английскую Премьер-лигу.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Травмированы — Адамс, Синистерра, Мефам, Тавернье, Фредерикс, дисквалифицирован — Керкез.

    Состояние команды: в последних шести поединках в разных турнирах «Борнмут» лишь дважды выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Такая форма свидетельствует о том, что клуб, уже лишившись турнирной мотивации, скорее доигрывает сезон, чем пытается за что-то бороться.

    Доминик Соланке — лучший бомбардир команды и шестой — в АПЛ с 18-ю голами.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: По итогам 36 матчей АПЛ «Брентфорд» занимает 16-е место с 36 баллами и разницей мячей 52-60.

    Команда на 10 очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ей уже не грозит вылет во второй английский дивизион.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. «Пчелы» разошлись миром с «Фулхэмом» (0:0), где ни один из соперников не смог забить.

    Этот результат оформил безвыигрышную мини-серию лондонского клуба в два поединка, которые пришлись на Премьер-лигу, при одной ничьей и одном поражении.

    Не сыграют: Травмированы — Айер, Хики, Ми, Генри, Дасилва, дисквалифицированных игроков — нет.

    Состояние команды: в последних семи поединках в разных турнирах «Брентфорд» проиграл лишь раз при двух победах и четырех ничьих.

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    Такие результаты говорят о том, что коллектив уже не имеет существенной турнирной мотивации в текущей кампании для того, чтобы стремиться побеждать.

    Йоан Висса — лучший бомбардир клуба в АПЛ с 10 голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Борнмута» было забито больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Борнмута» хотя бы одна команда не забивала

    • в шести из семи последних матчей «Брентфорд» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 4.00, победа «Брентфорда» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей гости не проиграли. Этот расклад сыграл и в двух из трех последних выездных поединков лондонцев.

    При этом в четырех из шести последних матчей «Борнмут» не выиграл.

    Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 1.86.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.70

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    «Борнмут» — «Брентфорд». «Борнмут» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в 37-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд» с коэффициентом 1.86.
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