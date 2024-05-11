Фрайбург
Хайденхайм
«Фрайбург»
Турнирное положение: по итогам 32 туров немецкой Бундеслиги «Фрайбург» занимает седьмую строчку с 41 баллом. Разница мячей: 43-55.
При этом отставание от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, составляет четыре балла, так что для сохранения шансов на континентальные турниры ему нужно побеждать.
Фрайбург — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре сыграли на своем поле вничью с «Кельном» (0:0), где ни один из соперников не смог забить.
Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на немецкое первенство.
Не сыграют: Роль, Гинтер, Линхарт, Шмидт, Кьере — травмированы, дисквалифицирован — Сидилья.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Фрайбург» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что с такой формой клубу уже мало шансов пробиться в еврокубки, и участившиеся осечки на финише сезона, похоже, говорят о том, что его игроки уже сами мало в это верят.
Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: «Хайденхайм» занимает 10-ю строчку, набрав 38 очков. В его активе 45 забитых мячей, в пассиве — 53.
Команда уже не имеет даже теоретических шансов попасть в еврокубки и уже обеспечила себе место в элите на следующий сезон, так что спокойно доигрывает чемпионат.
Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре сыграли вничью. На своем поле они разошлись миром с «Майнцем» (1:1).
Этот результат оформил беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, при одной победе и одной ничьей, которые пришлись на немецкое первенство.
Не сыграют: Мэлоуни, Буш, Келлер, Кенай — травмированы, дисквалифицирован — Кляйндинст.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Хотя такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, как для клуба, который уже лишен турнирной мотивации, так что сопернику может быть несладко.
Тим Кляйндинст, у которого дисквалификация, — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 12 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Фрайбург» не выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.00, победа «Хайденхайма» — в 4.60.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяева не выиграли. Более того, в одном из них они проиграли.
При этом в трех из четырех последних матчей гости не проиграли.
Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25