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    Потеряет ли «Фрайбург» шансы на еврокубки?

    «Фрайбург» — «Хайденхайм». Прогноз (к. 2.14) на футбол, Бундеслига, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Хайденхайм»
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    Винченцо Грифо
    В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Хайденхайм». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Фрайбург» — «Хайденхайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2024 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: по итогам 32 туров немецкой Бундеслиги «Фрайбург» занимает седьмую строчку с 41 баллом. Разница мячей: 43-55.

    При этом отставание от зоны еврокубков, которая начинается с шестой позиции, составляет четыре балла, так что для сохранения шансов на континентальные турниры ему нужно побеждать.

    Фрайбург — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: хозяева грядущей игры в последнем туре сыграли на своем поле вничью с «Кельном» (0:0), где ни один из соперников не смог забить.

    Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на немецкое первенство.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Роль, Гинтер, Линхарт, Шмидт, Кьере — травмированы, дисквалифицирован — Сидилья.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Фрайбург» одержал лишь одну победу при двух поражениях и двух ничьих.

    Очевидно, что с такой формой клубу уже мало шансов пробиться в еврокубки, и участившиеся осечки на финише сезона, похоже, говорят о том, что его игроки уже сами мало в это верят.

    Винченцо Грифо — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с восемью голами.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: «Хайденхайм» занимает 10-ю строчку, набрав 38 очков. В его активе 45 забитых мячей, в пассиве — 53.

    Команда уже не имеет даже теоретических шансов попасть в еврокубки и уже обеспечила себе место в элите на следующий сезон, так что спокойно доигрывает чемпионат.

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре сыграли вничью. На своем поле они разошлись миром с «Майнцем» (1:1).

    Этот результат оформил беспроигрышную мини-серию коллектива в два поединка, при одной победе и одной ничьей, которые пришлись на немецкое первенство.

    Не сыграют: Мэлоуни, Буш, Келлер, Кенай — травмированы, дисквалифицирован — Кляйндинст.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Хайденхайм» проиграл лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Хотя такие результаты говорят о неплохой форме коллектива, как для клуба, который уже лишен турнирной мотивации, так что сопернику может быть несладко.

    Тим Кляйндинст, у которого дисквалификация, — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с 12 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Фрайбург» не выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Хайденхайм» не проиграл при тотал меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.70. Ничья — в 4.00, победа «Хайденхайма» — в 4.60.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева не выиграли. Более того, в одном из них они проиграли.

    При этом в трех из четырех последних матчей гости не проиграли.

    Ставка: «Хайденхайм» не проиграет за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25

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    «Фрайбург» — «Хайденхайм». В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «Хайденхайм». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Хайденхайм» с коэффициентом 2.14.
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