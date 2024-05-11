Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Волки» привычно ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Вулверхэмптон» уже вряд ли поднимется выше 9 позиции. Да и пропускают «вулвз» многовато: 60 мячей в 36 поединках.
Вулверхэмптон — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Вулверхэмптон» по всем статьям уступил «Манчестер Сити» (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Лондонцы не побеждают 6 матчей кряду. Да и в двух последних выездных поединках команда пропустила по 5 мячей.
Не сыграют: Крэйг Доусон — травмирован.
Состояние команды: ныне команда уже фактически доигрывает чемпионат. Да и проиграли «волки» в 16 матчах.
Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вулверхэмптон» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. «Вулвз» намерены реабилитироваться за разгромное поражение от «Манчестер Сити».
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: Лондонцы уже спаслись от вылета из элиты. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.
Весенний отрезок «Кристал Пэлас» проводит блестяще. Команда не знает горечи поражений уже 5 матчей подряд.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла яркую победу. «Кристал Пэлас» уничтожил «Манчестер Юнайтед» (4:0).
В пяти последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.
При этом лондонцы не намерены сбавлять оборотов. Почему бы не подняться как можно выше в таблице? Чем не мотивация?!
Не сыграют: Матеус Франса, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре, Жефферсон Лерма — травмированы.
Состояние команды: лондонце нынче несутся. «Кристал Пэлас» не боится авторитетов, исправно набирая очки.
В кадровом плане у команды имеется ряд пробоин. Сразу несколько основных игроков находятся в клубном лазарете.
В матче первого круга «Кристал Пэлас» переиграл «волков» (3:2). Да и сейчас команда смотрится куда выгоднее оппонента.
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Кристал Пэлас» постарается подняться ближе к топ-10.
Статистика для ставок
- Обе команды забили по 49 мячей в 36 поединках АПЛ
- «Кристал Пэлас» не проигрывает 5 матчей кряду
- «Кристал Пэлас» в первом круге переиграл «вулвз» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с более-менее похожими коэффициентами — 1.85 и 2.11.
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Прогноз: «Кристал Пэлас» в последних матчах выглядит выгодно, и явно продолжит свой успешный ход.
«Волки» уже фактически утратили турнирную мотивацию, да и в своем последнем матче пропустили 5 мячей.
Ставка: Победа «Кристал Пэлас» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.
Ставка: Ничья за 3.72