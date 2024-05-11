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    «Волки» будут биты

    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»
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    Макс Килман
    11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2024 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 17:00 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Волки» привычно ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вулверхэмптон» уже вряд ли поднимется выше 9 позиции. Да и пропускают «вулвз» многовато: 60 мячей в 36 поединках.

    Вулверхэмптон — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела разгромное поражение. «Вулверхэмптон» по всем статьям уступил «Манчестер Сити» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вулверхэмптон» выиграл лишь один раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Лондонцы не побеждают 6 матчей кряду. Да и в двух последних выездных поединках команда пропустила по 5 мячей.

    Не сыграют: Крэйг Доусон — травмирован.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: ныне команда уже фактически доигрывает чемпионат. Да и проиграли «волки» в 16 матчах.

    Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Вулверхэмптон» выиграл 2 раза при 3 коллизиях.

    Наверняка хозяева будут активно атаковать. «Вулвз» намерены реабилитироваться за разгромное поражение от «Манчестер Сити».

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: Лондонцы уже спаслись от вылета из элиты. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    Весенний отрезок «Кристал Пэлас» проводит блестяще. Команда не знает горечи поражений уже 5 матчей подряд.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла яркую победу. «Кристал Пэлас» уничтожил «Манчестер Юнайтед» (4:0).

    В пяти последних матчах «Кристал Пэлас» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей при всего 3 пропущенных в свои ворота.

    При этом лондонцы не намерены сбавлять оборотов. Почему бы не подняться как можно выше в таблице? Чем не мотивация?!

    Не сыграют: Матеус Франса, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре, Жефферсон Лерма — травмированы.

    Состояние команды: лондонце нынче несутся. «Кристал Пэлас» не боится авторитетов, исправно набирая очки.

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    В кадровом плане у команды имеется ряд пробоин. Сразу несколько основных игроков находятся в клубном лазарете.

    В матче первого круга «Кристал Пэлас» переиграл «волков» (3:2). Да и сейчас команда смотрится куда выгоднее оппонента.

    Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Кристал Пэлас» постарается подняться ближе к топ-10.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забили по 49 мячей в 36 поединках АПЛ

    • «Кристал Пэлас» не проигрывает 5 матчей кряду

    • «Кристал Пэлас» в первом круге переиграл «вулвз» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.72, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с более-менее похожими коэффициентами — 1.85 и 2.11.

    Прогноз: «Кристал Пэлас» в последних матчах выглядит выгодно, и явно продолжит свой успешный ход.

    «Волки» уже фактически утратили турнирную мотивацию, да и в своем последнем матче пропустили 5 мячей.

    Ставка: Победа «Кристал Пэлас» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что поединок завершится мировой.

    Ставка: Ничья за 3.72

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    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». 11 мая в 37-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.50.
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