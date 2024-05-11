«Рубин» выиграл у «Ростова». Команда Карпина завершала матч вдевятером

Мацей Рыбус Фото: globallookpress.com
Игра в Казани завершилась со счетом 3:1 в пользу «Рубина».
В составе хозяев отличились Мацей Рыбус, Александр Мартынович и Богдан Йочич.
Автором единственного гола гостей стал Кирилл Щетинин.
«Ростов» завершал матч вдевятером. На 75-й минуте красную карточку получил Иван Комаров, а на 86-й — Эяд Эль-Аскалани.
«Рубин» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.
«Рубин» поднялся на шестое место в турнирной таблице — 41 очко. «Ростов» находится на восьмой строчке — 40 очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Ростов 3:1
Голы: 1:0 Мацей Рыбус (30'), 2:0 Александр Мартынович (38'), 3:0 Богдан Йочич (65'), 3:1 Кирилл Щетинин (73') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Богдан Йочич, Угочукву Иву, Мацей Рыбус, Руслан Безруков, Мирлинд Даку Ростов: Никита Медведев, Илья Вахания, Максим Осипенко, Умар Сако, Евгений Чернов, Данил Глебов, Кирилл Щетинин, Хорен Робертович Байрамян, Даниил Павлович Уткин, Роналдо, Николай Комличенко Предупреждения: Эяд Эль-Аскалани (64'), Иван Комаров (74'), Иван Комаров (75'), Эяд Эль-Аскалани (86')