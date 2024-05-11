В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет «Унион Берлин». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Кельн» — «Унион Берлин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кельн»

Турнирное положение: По итогам 32-х туров немецкой Бундеслиги «Кельн» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.

Команда на шесть очков отстает от безопасного 15-го места, тогда как от зоны плей-офф за право остаться в элите она отстает на пять баллов.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. В поединке против «Фрайбурга» ни он, ни соперник не смогли отличиться голами.

Эта ничья стала для «Козлов» второй кряду в поединках, которые прошли в рамках чемпионата Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Шабо, Мартель, Ут, Пакарада, Любичич, Зельке, Килиан — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Кельн» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты не сулят клубу особых перспектив на спасение, и даже победа в грядущем матче не гарантирует таких шансов, ведь для этого также нужно поражение 16-го «Майнца».

Дэви Зельке, у которого дисквалификация — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин занимает 15-е место, набрав 30 очков. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 54.

Команда на шесть очков опережает зону вылета, а также на один балл — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция), так что все еще рискует вылететь.

Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На своем поле в фееричном матче они уступили «Бохуму» (3:4).

Эта неудача стала четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

Не сыграют: Буск — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Унион Берлин» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма говорит о том, что коллектив всерьез рискует вылететь во второй немецкий дивизион, так что ему важно набирать по максимуму очков.

Робин Госенс — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Кельна» было забито меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Кельна» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» Берлин — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.35, победа «Кельна» — в 2.80.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. Как правило, их последние игры проходят малорезультативно.

При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Кельна» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10