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    Сохранит ли «Кельн» шансы на спасение?

    «Кельн» — «Унион Берлин». Прогноз (к. 1.85) на футбол, Бундеслига, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Унион Берлин»
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    Робин Госенс
    В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет «Унион Берлин». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. «Кельн» — «Унион Берлин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Мая 2024 года

    Кёльн

  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Унион

    Унион

  • Берлин
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    «Кельн»

    Турнирное положение: По итогам 32-х туров немецкой Бундеслиги «Кельн» занимает 17-ю позицию в зоне вылета.

    Команда на шесть очков отстает от безопасного 15-го места, тогда как от зоны плей-офф за право остаться в элите она отстает на пять баллов.

    Кёльн — Унион: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле сыграл вничью. В поединке против «Фрайбурга» ни он, ни соперник не смогли отличиться голами.

    Эта ничья стала для «Козлов» второй кряду в поединках, которые прошли в рамках чемпионата Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Шабо, Мартель, Ут, Пакарада, Любичич, Зельке, Килиан — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Кельн» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

    Такие результаты не сулят клубу особых перспектив на спасение, и даже победа в грядущем матче не гарантирует таких шансов, ведь для этого также нужно поражение 16-го «Майнца».

    Дэви Зельке, у которого дисквалификация — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с шестью голами.

    «Унион» Берлин

    Турнирное положение: «Унион» Берлин занимает 15-е место, набрав 30 очков. В его активе 29 забитых мячей, в пассиве — 54.

    Команда на шесть очков опережает зону вылета, а также на один балл — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция), так что все еще рискует вылететь.

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    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели поражение. На своем поле в фееричном матче они уступили «Бохуму» (3:4).

    Эта неудача стала четвертой в пяти последних поединках, которые пришлись на немецкое первенство.

    Не сыграют: Буск — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Бундеслиги) «Унион Берлин» ни разу не выиграл при четырех поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма говорит о том, что коллектив всерьез рискует вылететь во второй немецкий дивизион, так что ему важно набирать по максимуму очков.

    Робин Госенс — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Кельна» было забито меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Кельна» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Унион» Берлин проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» Берлин — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.35, победа «Кельна» — в 2.80.

    ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: в четырех последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов. Как правило, их последние игры проходят малорезультативно.

    При этом в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хотя бы один из соперников не забьет, ведь в трех из четырех последних матчей «Кельна» был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10

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    «Кельн» — «Унион Берлин». В субботу, 11 мая, в 33-м туре немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле примет «Унион Берлин». Начало поединка запланировано на 16:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Кельн» — «Унион Берлин» с коэффициентом 1.85.
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