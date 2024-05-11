«Эвертон» сыграет на своем поле против «Шеффилд Юнайтед» в 37-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 11 мая, начало — в 17:00 мск. «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» занимает 15-е место вне зоны вылета. В его активе 38 мячей, в пассиве — 49 пропущенных.

Команда опережает на 11 баллов зону вылета, которая начинается с 18-й позиции, поэтому уже может не волноваться по поводу пребывания в элитном дивизионе английского футбола.

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Последние матчи: «Ириски» в последней игре АПЛ потеряли очки. На чужом поле они разошлись миром с «Лутон Таун» (1:1).

Эта ничья прервала победную серию мерсисайдцев в три поединка, которые пришлись на АПЛ, с общей разницей мячей 5-0.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Травмированы — Паттерсон, Миколенко и Алли, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх во всех турнирах «Эвертон» ни разу не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, который был бы куда выше в таблице, если бы у нее несколько раз не отбирали очки за финансовые нарушения.

Доминик Калверт-Льюин — лучший бомбардир клуба в АПЛ с семью голами

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» после 32 матчей занимает последнее, 20-е место в зоне вылета. В его активе 30 мячей, в пассиве — 84 пропущенных.

Команда уступает безопасной 17-й строчке 13 баллов, поэтому уже не имеет шансов на спасение в элитном дивизионе английского футбола.

Последние матчи: «Клинки» в последней игре АПЛ потерпели очередное поражение. На своем поле они уступили «Ноттингем Форест» (1:3).

Это поражение стало пятым кряду в последних поединках, которые пришлись на АПЛ, что окончательно добило шансы клуба на спасение в элите.

Не сыграют: Травмированы — Дэвис, Джеббисон, Иган, Болдок, Лоу, Норрингтон-Дэвис, Бэшем, Макберни, дисквалифицирован — Ахмедходжич.

Состояние команды: в последних 12 поединках в разных турнирах, которые пришлись на АПЛ, «Шеффилд Юнайтед» ни разу не выиграл при девяти поражениях и трех ничьих.

Закономерно, что с такой формой коллектив не сумел выбраться из зоны вылета, и уже по сути готовится к выступлениям в Чемпионшипе.

Макберни и Бреретон — самые результативные игроки «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Эвертона» было забито меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Эвертона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Шеффилд Юнайтед» было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.42. Ничья — в 5.10, победа «Шеффилд Юнайтед» — в 7.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев хотя бы одна команда не забивала. Этот расклад сыграл и в их четырех последних домашних поединках.

И хотя в четырех последних матчах «Шеффилд Юнайтед» забивали обе команды, в данном случае фактор фаворита игры должен оказаться решающим.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Эвертона».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.45