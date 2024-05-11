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    «Канониры» сразу понесутся в атаку

    «Арсенал» Тула — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, Первая лига, 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Нефтехимик»
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    Дмитрий Барков
    11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. «Арсенал» Тула — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Мая 2024 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 17:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: Туляки бьются за попадание в стыки. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом отставание от топ-4 измеряется одним баллом. Да и оборона «канониров» действует слаженно, пропустив всего 23 мяча в 30 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Арсенал» Тула расписал мировую с «Родиной» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив 5.

    А вот не проигрывают «канониры» уже в 5 матчах кряду. Причем в 4 последних поединках команда добыла ничейные результаты.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Туляки слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл команде дается крайне непросто.

    Матчи с нижнекамцами для команды складываются довольно успешно. Из 5 последних очных встреч «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «Арсенал» Тула постарается преуспеть в атаке. В случае победы команда Александра Сторожука вернется в четверку лучших.

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы уже фактически выпали из гонки за стыки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Нефтехимик» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 28 мячей в 30 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась лишь одним баллом. «Нефтехимик» расписал мировую с «Енисеем» (0:0).

    Причем до того команда не смогла одолеть «Кубань» (1:1). А вот домашний поединок с «Шинником» и вовсе оказался неудачным (1:2).

    Трехматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Да и апрельский отрезок у команды Кирилла Новикова вышел явно смазанным.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Главной проблемой нижнекамцев является слабоватый уровень реализации. Да и выиграла команда всего 11 раз в 30 матчах.

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    В двух последних очных встречах с туляками «Нефтехимик» не пропустил ни разу. Да и сейчас команда Новикова явно попортит нервы оппоненту.

    В 5 своих последних поединках нижнекамцы выиграли лишь однажды. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Нефтехимик» явно способен выдать отдельный качественный поединок.

    Статистика для ставок

    • Туляки не проигрывали в 5 последних поединках

    • «Нефтехимик» не побеждала в 3 своих последних матчах

    • «Арсенал» Тула имеет действующую четырехматчевую ничейную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.06.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 2.05 и 1.80.

    Прогноз: Туляки всеми силами цепляются за зону стыков, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.

    «Арсенал» имеет более слаженный состав, к тому же нижнекамцы нынче недостаточно стабильны.

    Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.46.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

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    «Арсенал» Тула — «Нефтехимик». 11 мая в 32-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Нефтехимик» с коэффициентом 2.46.
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