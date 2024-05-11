Арсенал Тула
Нефтехимик
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: Туляки бьются за попадание в стыки. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом отставание от топ-4 измеряется одним баллом. Да и оборона «канониров» действует слаженно, пропустив всего 23 мяча в 30 матчах.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Арсенал» Тула расписал мировую с «Родиной» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» Тула победил лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив 5.
А вот не проигрывают «канониры» уже в 5 матчах кряду. Причем в 4 последних поединках команда добыла ничейные результаты.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Туляки слишком много очков потеряли на ровном месте. Да и весенний цикл команде дается крайне непросто.
Матчи с нижнекамцами для команды складываются довольно успешно. Из 5 последних очных встреч «Арсенал» Тула выиграл 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что «Арсенал» Тула постарается преуспеть в атаке. В случае победы команда Александра Сторожука вернется в четверку лучших.
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы уже фактически выпали из гонки за стыки. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтехимик» имеет достаточно надежные тылы. В среднем команда пропускает менее гола за матч: 28 мячей в 30 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась лишь одним баллом. «Нефтехимик» расписал мировую с «Енисеем» (0:0).
Причем до того команда не смогла одолеть «Кубань» (1:1). А вот домашний поединок с «Шинником» и вовсе оказался неудачным (1:2).
Трехматчевая безвыигрышная серия не может не угнетать. Да и апрельский отрезок у команды Кирилла Новикова вышел явно смазанным.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Главной проблемой нижнекамцев является слабоватый уровень реализации. Да и выиграла команда всего 11 раз в 30 матчах.
В двух последних очных встречах с туляками «Нефтехимик» не пропустил ни разу. Да и сейчас команда Новикова явно попортит нервы оппоненту.
В 5 своих последних поединках нижнекамцы выиграли лишь однажды. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться очками. «Нефтехимик» явно способен выдать отдельный качественный поединок.
Статистика для ставок
- Туляки не проигрывали в 5 последних поединках
- «Нефтехимик» не побеждала в 3 своих последних матчах
- «Арсенал» Тула имеет действующую четырехматчевую ничейную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» Тула — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с относительно сходными коэффициентами — 2.05 и 1.80.
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Прогноз: Туляки всеми силами цепляются за зону стыков, и явно будут активно атаковать с первых минут встречи.
«Арсенал» имеет более слаженный состав, к тому же нижнекамцы нынче недостаточно стабильны.
Ставка: Победа «Арсенала» Тула в 1 тайме за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более 2 мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05