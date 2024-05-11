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    Сможет ли Циципас обыграть Штруффа?

    Циципас — Штруфф. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Риме 11 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Штруфф
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 18:30 мск. Циципас — Штруфф: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 11 Мая 2024 года

    Стефанос Циципас

  • Греция
    •  Стефанос Циципас 18:30 Ян-Леннард Штруфф

    Ян-Леннард Штруфф

  • Германия
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    Циципас

    В начале мая Паула Бадоса сообщила о расставании со Стефаносом, объяснив это тем, что каждый решил «идти дальше своей дорогой».

    Безусловно, это болезненная ситуация, но она вряд ли случилась в одночасье. Ну а учитывая весенние результаты грека, можно предположить, что депрессия ему не грозит.

    В конце апреля Циципас, как известно, разочаровал на «Мастерсе» в Мадриде, где в первом же матче проиграл бразильцу Тиаго Монтейро. Однако причина это поражения кроется, скорее, в усталости, а не в проблемах в личной жизни.

    В первой половине апреля Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, вскоре после чего дошел до финала в Барселоне. В обоих случаях он играл в решающем матче против норвежца Каспера Рууда.

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    Очевидно, что после двух очень напряженных недельна Мадрид у Стефа банально не осталось энергии.

    Штруфф

    Ян-Леннард начал в Риме с уверенной победы над аргентинцем Педро Качином — 6:4, 6:4.

    Немецкий теннисист, как и в прошлом году, снова здорово проводит грунтовую часть сезона.

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    • В первой половине апреля Штруфф выиграл два матча в Монте-Карло, после чего стал победителем домашнего турнира в Мюнхене. Примечательно, что это его первый титул в карьере.

    В Мюнхене 34-летний теннисист не отдал ни сета, выиграв у Ботика ван де Зандшульпа, Феликса Оже-Альяссима, Хольгера Руне (6:2, 6:0 за 45 минут) и Тейлора Фрица.

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    На «тысячнике» в Мадриде Штруфф был близок к большой сенсации — в четвертом круге он уступил Карлосу Алькарасу только на решающем тай-брейке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.46, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.72.

    Прогноз: в прошлом году Стеф проиграл немцу в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде — 6:7, 7:5, 3:6.

    Понятно, что грек настроен взять реванш, но у нас нет уверенности в том, что он в итоге достигнет цели. Штруфф сейчас очень опасен.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Циципас — Штруфф. Грек Стефанос Циципас сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 11 мая, начало — в 18:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Циципас — Штруфф с коэффициентом 1.88.
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