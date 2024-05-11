Стефанос Циципас
Ян-Леннард Штруфф
Циципас
В начале мая Паула Бадоса сообщила о расставании со Стефаносом, объяснив это тем, что каждый решил «идти дальше своей дорогой».
Безусловно, это болезненная ситуация, но она вряд ли случилась в одночасье. Ну а учитывая весенние результаты грека, можно предположить, что депрессия ему не грозит.
В конце апреля Циципас, как известно, разочаровал на «Мастерсе» в Мадриде, где в первом же матче проиграл бразильцу Тиаго Монтейро. Однако причина это поражения кроется, скорее, в усталости, а не в проблемах в личной жизни.
В первой половине апреля Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, вскоре после чего дошел до финала в Барселоне. В обоих случаях он играл в решающем матче против норвежца Каспера Рууда.
Очевидно, что после двух очень напряженных недельна Мадрид у Стефа банально не осталось энергии.
Штруфф
Ян-Леннард начал в Риме с уверенной победы над аргентинцем Педро Качином — 6:4, 6:4.
Немецкий теннисист, как и в прошлом году, снова здорово проводит грунтовую часть сезона.
В первой половине апреля Штруфф выиграл два матча в Монте-Карло, после чего стал победителем домашнего турнира в Мюнхене. Примечательно, что это его первый титул в карьере.
В Мюнхене 34-летний теннисист не отдал ни сета, выиграв у Ботика ван де Зандшульпа, Феликса Оже-Альяссима, Хольгера Руне (6:2, 6:0 за 45 минут) и Тейлора Фрица.
На «тысячнике» в Мадриде Штруфф был близок к большой сенсации — в четвертом круге он уступил Карлосу Алькарасу только на решающем тай-брейке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.46, победу Штруффа букмекеры предлагают за 2.72.
Прогноз: в прошлом году Стеф проиграл немцу в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде — 6:7, 7:5, 3:6.
- 2.02Хуркач — Надаль: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.54Нарди — Руне: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 1.88Бадоса — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Понятно, что грек настроен взять реванш, но у нас нет уверенности в том, что он в итоге достигнет цели. Штруфф сейчас очень опасен.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.88.