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    «Эдмонтон» имеет больше шансов на успех?

    «Ванкувер» — «Эдмонтон». Ставка (к. 2.29), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 09 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер» — «Эдмонтон»
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    «Эдмонтон»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 09 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 09 Мая 2024 года

    Ванкувер

  • Кубок Стэнли
    •  Ванкувер 05:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
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    «Ванкувер»

    Турнирное положение: По ходу регулярного сезона «Ванкувер» выглядел убедительным лидером Запада, но травмы под конец регулярки значительно ослабили силу «касаток».

    Последние матчи: В серии против «Нэшвилла» канадскому клубу откровенно повезло пройти дальше по дистанции плей-офф, хотя «хищники» играли на равных.

    Травмированные игроки: Демко по-прежнему не может играть из-за травмы колена, а у Пулмана травма головы, от которой он ещё не скоро оправится.

    Общий тонус клуба: Пока что не совсем понятно, насколько серьезно травмирован Кейси Десмит, но и в его отсутствии клуб точно не провалится в серии с «Эдмонтоном».

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Пока что «Эдмонтон» среди всех оставшихся клубов в плей-офф от Запада видится самым предсказуемым коллективом.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: В общей силе коллектива Макдэвида никто не сомневается, что и подтвердила проходная серия против «Лос-Анджелеса» (4:1).

    Травмированные игроки: Ещё больше радует, что Ноблох может рассчитывать почти на всех игроков своего клуба (есть только незначительные проблемы у Хенрика с верхней частью тела)

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    Общий тонус клуба: В серии против обескровленного «Ванкувера» именно «Ойлерз» видятся однозначными фаворитами серии и первой игры в частности.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер» выиграл пять последних матчей между этими клубами

    • В двух последних поединках «Кэнакс» забросили всего лишь две шайбы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.63, на гостей — 2.29.

    Прогноз: У гостей больше шансов выйти вперед в этой серии

    Альтернативный прогноз: Соперники проведут вялотекущий матч с минимумом опасных моментов

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.29.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.67.

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    «Ванкувер» — «Эдмонтон». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 09 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Ванкувер» — «Эдмонтон» с коэффициентом 2.29.
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