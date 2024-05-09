В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 09 мая. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Эдмонтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер»

Турнирное положение: По ходу регулярного сезона «Ванкувер» выглядел убедительным лидером Запада, но травмы под конец регулярки значительно ослабили силу «касаток».

Последние матчи: В серии против «Нэшвилла» канадскому клубу откровенно повезло пройти дальше по дистанции плей-офф, хотя «хищники» играли на равных.

Травмированные игроки: Демко по-прежнему не может играть из-за травмы колена, а у Пулмана травма головы, от которой он ещё не скоро оправится.

Общий тонус клуба: Пока что не совсем понятно, насколько серьезно травмирован Кейси Десмит, но и в его отсутствии клуб точно не провалится в серии с «Эдмонтоном».

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Пока что «Эдмонтон» среди всех оставшихся клубов в плей-офф от Запада видится самым предсказуемым коллективом.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В общей силе коллектива Макдэвида никто не сомневается, что и подтвердила проходная серия против «Лос-Анджелеса» (4:1).

Травмированные игроки: Ещё больше радует, что Ноблох может рассчитывать почти на всех игроков своего клуба (есть только незначительные проблемы у Хенрика с верхней частью тела)

Общий тонус клуба: В серии против обескровленного «Ванкувера» именно «Ойлерз» видятся однозначными фаворитами серии и первой игры в частности.

Статистика для ставок

«Ванкувер» выиграл пять последних матчей между этими клубами

В двух последних поединках «Кэнакс» забросили всего лишь две шайбы

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.63, на гостей — 2.29.

Прогноз: У гостей больше шансов выйти вперед в этой серии

Альтернативный прогноз: Соперники проведут вялотекущий матч с минимумом опасных моментов

Ставка: П2 с коэффициентом 2.29.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.67.