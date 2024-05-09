Ванкувер
Эдмонтон
«Ванкувер»
Турнирное положение: По ходу регулярного сезона «Ванкувер» выглядел убедительным лидером Запада, но травмы под конец регулярки значительно ослабили силу «касаток».
Последние матчи: В серии против «Нэшвилла» канадскому клубу откровенно повезло пройти дальше по дистанции плей-офф, хотя «хищники» играли на равных.
Травмированные игроки: Демко по-прежнему не может играть из-за травмы колена, а у Пулмана травма головы, от которой он ещё не скоро оправится.
Общий тонус клуба: Пока что не совсем понятно, насколько серьезно травмирован Кейси Десмит, но и в его отсутствии клуб точно не провалится в серии с «Эдмонтоном».
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Пока что «Эдмонтон» среди всех оставшихся клубов в плей-офф от Запада видится самым предсказуемым коллективом.
Последние матчи: В общей силе коллектива Макдэвида никто не сомневается, что и подтвердила проходная серия против «Лос-Анджелеса» (4:1).
Травмированные игроки: Ещё больше радует, что Ноблох может рассчитывать почти на всех игроков своего клуба (есть только незначительные проблемы у Хенрика с верхней частью тела)
Общий тонус клуба: В серии против обескровленного «Ванкувера» именно «Ойлерз» видятся однозначными фаворитами серии и первой игры в частности.
Статистика для ставок
- «Ванкувер» выиграл пять последних матчей между этими клубами
- В двух последних поединках «Кэнакс» забросили всего лишь две шайбы
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.77, на ничью — 4.63, на гостей — 2.29.
Прогноз: У гостей больше шансов выйти вперед в этой серии
- 1.97Флорида — Бостон: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:30
- 2.03Рейнджерс — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.69Даллас — Колорадо: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Альтернативный прогноз: Соперники проведут вялотекущий матч с минимумом опасных моментов
Ставка: П2 с коэффициентом 2.29.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.67.