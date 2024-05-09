Во втором матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 9 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

Последние матчи: Баскетболистам «Нью-Йорка» удалось открыть счет в серии против «Индианы» (121:117). В составе «никсов» лучшего показателя добился Джален Брансон, который набрал 43 очка, совершил 6 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находится Джулиус Рэндл, который получил травму плеча. С сотрясением выбыл из игры Чарли Браун, у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф.

Все прогнозы на НБА

Состояние команды: «Никсы» выдают победную серию, которая состоит из двух матчей. «Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» (121:117) и «Филадельфии» (118:115) в плей-офф НБА.

«Индиана»

Путь в плей-офф: Команде из Индианаполиса также пришлось сыграть шесть матчей в первом раунде плей-офф, переиграв именитого соперника — «Милуоки» из штата Висконсин (4:2 — победа в серии).

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Последние матчи: «Индиана» проиграла в первом матче второго раунда плей-офф (117:121).

Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды остался Беннедикт Матурин, дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Один из ключевых игроков «Индианы» Майлс Тернер показал четвёртый результат в стартовой игре против «Нью-Йорка». Игрок забросил в кольцо соперника 23 очка.

Статистика для ставок

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк» и «Индиана» сыграли три раза

«Индиана» дважды обыграла «Нью-Йорк» (125:111, 140:126)

«Нью-Йорк» добился одной победы над «Индианой» (109:105)

В первом матче 1/4 финала турнира «Нью-Йорк» переиграл «Индиану» со счетом 121:117

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Индианы» — 2.67.

ТБ 221.5 и ТМ 221.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Нью-Йорк» и «Индиана» примерно одного уровня, разница в 4 очка в первом поединке противостояния показала, что противостояние получится напряженным и дальше. Есть вероятность, что «никсы» добьются новой победы над «иноходцами».

Ставка: Фора «Нью-Йорка» (-4.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, в первом матче баскетболисты «Нью-Йорка» и «Индианы» забросили друг другу 238 очков.

Ставка: ТБ 229.5 с коэффициентом 2.85.