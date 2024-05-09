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    Шнайдер обыграет Самсонову в двух сетах?

    Шнайдер — Самсонова. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Самсонова
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    Диана Шнайдер
    Россиянки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Шнайдер — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2024 года

    Диана Шнайдер (Россия)

  • Рим. Женщины
    •  Диана Шнайдер (Россия) 12:00 Людмила Самсонова

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •

    Шнайдер

    Диана в первом раунде спокойно выиграла у бельгийки Грет Миннен — 6:2, 6:3.

    Россиянка неплохо отыграла на своей подаче, но соперница тоже нередко помогала ей своими постоянными ошибками.

    Для Шнайдер это была первая в сезоне победа на грунте на уровне основной сетки WTA.

    В прошлом месяце 20-летняя теннисистка не прошла ни раунда в Штутгарте и Мадриде, проиграв испанке Пауле Бадосе и Анастасии Потаповой соответственно.

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    Но в целом у Шнайдер неплохой баланс в этом году — 16 побед в 25-ти матчах.

    Самсонова

    Людмила в конце апреля прервала серию из четырех поражений. Это случилось на турнире в Мадриде, где она с трудом выиграла у японки Наоми Осаки (6:2, 4:6, 7:5).

    Перед этим россиянка не прошла ни раунда в Индиан-Уэллс, Майами и Штутгарте.

    Также стоит обратить внимание на то, что в текущем сезоне Самсонова до сих пор выиграла больше одного матча только в Абу-Даби.

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    Несмотря на все неудачи, Самсонова по-прежнему находится в топ-20. По сути, только благодаря тому, что большую часть очков ей предстоит защищать летом и осенью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.10, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: это один из тех матчей, где сложно рассуждать о возможном исходе. Но интуиция подсказывает, что Людмила снова разочарует — она прям совсем не впечатляет в первой половине сезоне. По всей видимости, Самсонова действительно настраивается, прежде всего, на вторую половину 2024-го.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 2.24.

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    Шнайдер — Самсонова. Россиянки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Самсонова с коэффициентом 2.24.
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