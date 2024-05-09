Россиянки Людмила Самсонова и Диана Шнайдер встретятся во втором круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Шнайдер — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шнайдер

Диана в первом раунде спокойно выиграла у бельгийки Грет Миннен — 6:2, 6:3.

Россиянка неплохо отыграла на своей подаче, но соперница тоже нередко помогала ей своими постоянными ошибками.

Для Шнайдер это была первая в сезоне победа на грунте на уровне основной сетки WTA.

В прошлом месяце 20-летняя теннисистка не прошла ни раунда в Штутгарте и Мадриде, проиграв испанке Пауле Бадосе и Анастасии Потаповой соответственно.

Все прогнозы на теннис

Но в целом у Шнайдер неплохой баланс в этом году — 16 побед в 25-ти матчах.

Самсонова

Людмила в конце апреля прервала серию из четырех поражений. Это случилось на турнире в Мадриде, где она с трудом выиграла у японки Наоми Осаки (6:2, 4:6, 7:5).

Перед этим россиянка не прошла ни раунда в Индиан-Уэллс, Майами и Штутгарте.

Также стоит обратить внимание на то, что в текущем сезоне Самсонова до сих пор выиграла больше одного матча только в Абу-Даби.

Несмотря на все неудачи, Самсонова по-прежнему находится в топ-20. По сути, только благодаря тому, что большую часть очков ей предстоит защищать летом и осенью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.10, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: это один из тех матчей, где сложно рассуждать о возможном исходе. Но интуиция подсказывает, что Людмила снова разочарует — она прям совсем не впечатляет в первой половине сезоне. По всей видимости, Самсонова действительно настраивается, прежде всего, на вторую половину 2024-го.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 2.24.