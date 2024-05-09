Диана Шнайдер (Россия)
Людмила Самсонова
Шнайдер
Диана в первом раунде спокойно выиграла у бельгийки Грет Миннен — 6:2, 6:3.
Россиянка неплохо отыграла на своей подаче, но соперница тоже нередко помогала ей своими постоянными ошибками.
Для Шнайдер это была первая в сезоне победа на грунте на уровне основной сетки WTA.
В прошлом месяце 20-летняя теннисистка не прошла ни раунда в Штутгарте и Мадриде, проиграв испанке Пауле Бадосе и Анастасии Потаповой соответственно.
Но в целом у Шнайдер неплохой баланс в этом году — 16 побед в 25-ти матчах.
Самсонова
Людмила в конце апреля прервала серию из четырех поражений. Это случилось на турнире в Мадриде, где она с трудом выиграла у японки Наоми Осаки (6:2, 4:6, 7:5).
Перед этим россиянка не прошла ни раунда в Индиан-Уэллс, Майами и Штутгарте.
Также стоит обратить внимание на то, что в текущем сезоне Самсонова до сих пор выиграла больше одного матча только в Абу-Даби.
Несмотря на все неудачи, Самсонова по-прежнему находится в топ-20. По сути, только благодаря тому, что большую часть очков ей предстоит защищать летом и осенью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 2.10, победу Самсоновой букмекеры предлагают за 1.74.
Прогноз: это один из тех матчей, где сложно рассуждать о возможном исходе. Но интуиция подсказывает, что Людмила снова разочарует — она прям совсем не впечатляет в первой половине сезоне. По всей видимости, Самсонова действительно настраивается, прежде всего, на вторую половину 2024-го.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер с форой по геймам (-1,5) за 2.24.