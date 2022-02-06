Жара на «Камп Ноу». «Барса» обыграла «Атлетико» и поднялась в зону Лиги чемпионов

Ход матча
5’ Ферран Торрес развернулся на линии штрафной «Атлетико» и выстрелил из-под Савича низом рядом с правым углом.
8’ 0:1 Янник Карраско. Карраско низом положил мяч в дальний угол из середины штрафной после флангового прострела Луиса Суареса.
👶 C A R R A S C⚽👶#BarçaAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/Mr2OUIwcvH— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
10’ 1:1 Жорди Альба. Альба из левой части штрафной «Атлетико» после навеса Алвеса с лёта положил мяч в правую девятку. Облак был бессилен.
😍 𝘽𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙊𝙈! 💣⚽— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
🚀 @JordiAlba 🚀#BarçaAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/ODIRVzqtSG
20’ Жоау Феликс красиво принял мяч и пробил с угла штрафной «Барселоны» в сторону дальней штанги. Чуть-чуть не попал в створ.
21’ 2:1 Гави. Адама Траоре слева от лицевой линии навесил в штрафную «Атлетико» и Гави головой вколотил мяч в верхний угол. Небольшой рикошет дезориентировал Облака.
💙😇❤ ¡Pequeño 𝙂𝙍𝘼𝙉 𝙂𝘼𝙑𝙄!#BarçaAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/GfJvaFyyrs— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
25’ Феликс с лёта пробил из середины штрафной «Барсы» после длинного заброса из глубины — Тер Штеген легко забрал мяч в руки. В ответной атаке Альба скинул от лицевой на Гави, который пробил метров с двенадцати — выше ворот.
34’ Ферран Торрес подоспел к рикошету слева от мадридских ворот, но с острого угла пальнул выше створа.
Speed Kills + 🅰️ #BarçaAtleti pic.twitter.com/DRqJYP6Dyh— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022
37’ Разыграли гости угловой, после чего последовал навес в штрафную «Барсы» . Савич выше всех выпрыгнул и пробил головой — чуть мимо ближней штанги.
43’ 3:1 Рональд Араухо. После навеса со штрафного Дани Алвеса последовал удар головой в перекладину ворот« Атлетико». У Феррана добивание не получилось, но получилось оно у Араухо, который с близкого расстояния вколотил ногой мяч в сетку.
😍🇺🇾🔝 ¡𝐔𝐑𝐔𝐆𝐔𝐀𝐘𝐎!— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
👌 @RonaldAraujo_4 #BarçaAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/lgAwsj4SPF
49’ 4:1 Дани Алвес. Гави прострелил с левого фланга, и мяч пришёл в центральную зону к Алвесу, который метров с 16 упаковал его в левый нижний угол ворот« Атлетико».
Amigos. 💙😊❤#BarçaAtleti #LaLigaSantander pic.twitter.com/MUQPWQHNCG— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
57’ Карраско со штрафного опасно пробил под перекладину ворот «Барселоны». Тер Штеген на угловой перевёл мяч.
58’ 4:2 Луис Суарес. После навеса с углового последовал удар головой из середины штрафной каталонцев. Полет мяча своей головой изменил Суарес, поймав на противоходе Тер Штегена.
⏱ 76' | Barça 4️⃣-2⃣ Atleti— Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2022
Entramos en la recta final del partido en Barcelona. ¡Todavía queda tiempo, equipo! 👊
• #AúpaAtleti • #BarçaAtleti pic.twitter.com/CvIwKDujur
69’ Удаление! Дани Алвес грубо сзади ударил ногой соперника. Красная карточка была показана защитнику «Барселоны» после просмотра VAR.
81’ Тренерская скамейка «Атлетико» так активно гнала свою команду вперед и спорила с судьями, что арбитр показал желтую карточку кому-то из тренерского штаба Симеоне. А спустя пару минут желтую карточку получил и Хави.
Mr Debut! pic.twitter.com/4tIGeBP9nv— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022
87’ А теперь на поле выбежал болельщик — в этом матче было все и на любой вкус.
FINAL #BarçaAtleti 4-2— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
💙🍿❤ ¡𝙑𝙄𝘾𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼 del @FCBarcelona_es en un 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝘼𝙕𝙊 en el Camp Nou! #LaLigaSantander pic.twitter.com/TxdWxAS70s
Следующие матчи
Команда Хави с 38 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 36 очков.
Календарь и таблица испанской Примеры
В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Эспаньолом» (13 февраля), а «Атлетико» примет дома «Хетафе» (12 февраля).
💙☝❤ ¡El @FCBarcelona_es de Xavi 𝙫𝙖 𝙝𝙖𝙘𝙞𝙖 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙗𝙖 en #LaLigaSantander! #BarçaAtleti pic.twitter.com/M0yU4bhyyg— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
Прямая речь
Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»
— «Барселона» выглядела решительнее и была убедительнее. В футболе побеждает тот, кто сильнее. На протяжении 10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите, но в этом сезоне нам нужно действовать лучше в этом компоненте. Единственное, что имеет значение, — это работа. Мы начнем следующую неделю со смирением.
Хави, главный тренер «Барселоны»
— До удаления Алвеса все шло идеально. Затем нам пришлось немного отступить. Но первые 60 минут это была та «Барса», которую мы все хотим видеть.Мы были очень хороши в полном составе, работали по схемам 3-4-3 и 3-5-2. После удаления мы не рассыпались, хорошо защищались и с большими проблемами не сталкивались.
Симеоне понимает футбол не так, как я, поэтому у нас есть разногласия. Но это не критика в его адрес. Он великий тренер, много всего выиграл, а я новичок. Я его очень уважаю. Мы должны оставаться скромными. Это важная победа против чемпионов, мы были терпеливы и первые 60 минут провели очень хорошо. Но останавливаться на достигнутом не нужно.
🤙😜🤙 pic.twitter.com/elVdZafopq— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022
✅ Invictos en 2022 en #LaLigaSantander.— LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022
✅ 7 partidos sin perder.
✅ 15 de los últimos 21 puntos.
💙🙌❤ ¡𝐀𝐋𝐄𝐆𝐑𝐈́𝐀 en el @FCBarcelona_es! #BarçaAtleti pic.twitter.com/x6ofCF1OOu
Жорди Альба, защитник «Барселоны»
— Играть с «Атлетико» всегда сложно. Было очень важно после пропущенного гола как можно скорее сравнять счет. «Атлетико» способен создавать угрозу воротам соперника, имея мало моментов. «Барселона» играла очень интенсивно — таким матчем можно гордиться в столь трудный сезон. Сегодня мы видели «Барсу», которую хотим видеть, но играть вот так очень непросто. Удаление Дани Алвеса не навредило нам — команда знает, как страдать и жертвовать на поле.
Everybody Loves Ronald pic.twitter.com/dLmqZmIYEK— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022
Рональд Араухо, защитник «Барселоны»
— Мы должны продолжать бороться за свои цели, нам важно попасть в Лигу чемпионов. Мы провели хороший матч, сделав то, о чем говорил тренер. Все прошло так, как он просил. Мы много атаковали и очень довольны игрой. Мы знали, что они будут выжидать и пытаться контратаковать. «Атлетико» часто отыгрывается в концовках, и мы счастливы, что смогли удержать преимущество до финального свистка