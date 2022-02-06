Жара на «Камп Ноу». «Барса» обыграла «Атлетико» и поднялась в зону Лиги чемпионов

Матч на «Камп Ноу» подарил болельщикам все— голы, моменты, эмоции, удаление и даже болельщик выбегал на поле для полного набора. «Барселона» доминировала и даже оставшись в меньшинстве удержала победу, обойдя «Атлетико» в турнирной таблице и поднявшись в зону Лиги чемпионов.

Ход матча

5’ Ферран Торрес развернулся на линии штрафной «Атлетико» и выстрелил из-под Савича низом рядом с правым углом.

8’ 0:1 Янник Карраско. Карраско низом положил мяч в дальний угол из середины штрафной после флангового прострела Луиса Суареса.

10’ 1:1 Жорди Альба. Альба из левой части штрафной «Атлетико» после навеса Алвеса с лёта положил мяч в правую девятку. Облак был бессилен.

20’ Жоау Феликс красиво принял мяч и пробил с угла штрафной «Барселоны» в сторону дальней штанги. Чуть-чуть не попал в створ.

21’ 2:1 Гави. Адама Траоре слева от лицевой линии навесил в штрафную «Атлетико» и Гави головой вколотил мяч в верхний угол. Небольшой рикошет дезориентировал Облака.

25’ Феликс с лёта пробил из середины штрафной «Барсы» после длинного заброса из глубины — Тер Штеген легко забрал мяч в руки. В ответной атаке Альба скинул от лицевой на Гави, который пробил метров с двенадцати — выше ворот.

34’ Ферран Торрес подоспел к рикошету слева от мадридских ворот, но с острого угла пальнул выше створа.

37’ Разыграли гости угловой, после чего последовал навес в штрафную «Барсы» . Савич выше всех выпрыгнул и пробил головой — чуть мимо ближней штанги.

43’ 3:1 Рональд Араухо. После навеса со штрафного Дани Алвеса последовал удар головой в перекладину ворот« Атлетико». У Феррана добивание не получилось, но получилось оно у Араухо, который с близкого расстояния вколотил ногой мяч в сетку.

49’ 4:1 Дани Алвес. Гави прострелил с левого фланга, и мяч пришёл в центральную зону к Алвесу, который метров с 16 упаковал его в левый нижний угол ворот« Атлетико».

57’ Карраско со штрафного опасно пробил под перекладину ворот «Барселоны». Тер Штеген на угловой перевёл мяч.

58’ 4:2 Луис Суарес. После навеса с углового последовал удар головой из середины штрафной каталонцев. Полет мяча своей головой изменил Суарес, поймав на противоходе Тер Штегена.

⏱ 76' | Barça 4️⃣-2⃣ Atleti

Entramos en la recta final del partido en Barcelona. ¡Todavía queda tiempo, equipo! 👊

• #AúpaAtleti • #BarçaAtleti pic.twitter.com/CvIwKDujur — Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2022

69’ Удаление! Дани Алвес грубо сзади ударил ногой соперника. Красная карточка была показана защитнику «Барселоны» после просмотра VAR.

81’ Тренерская скамейка «Атлетико» так активно гнала свою команду вперед и спорила с судьями, что арбитр показал желтую карточку кому-то из тренерского штаба Симеоне. А спустя пару минут желтую карточку получил и Хави.

87’ А теперь на поле выбежал болельщик — в этом матче было все и на любой вкус.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Атлетико 4:2 Голы: 0:1 Янник Карраско (8'), 1:1 Жорди Альба (10'), 2:1 Pablo Gavira (21'), 3:1 Рональд Араухо (43'), 4:1 Дани Алвес (49'), 4:2 Луис Суарес (58') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвес, Рональд Араухо, Жерар Пике, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Педри (Николас Гонсалес, 66'), Адама Траоре (Пьер-Эмерик Обамеянг, 61'), Ферран Торрес, Pablo Gavira (Серджино Дест, 71') Атлетико: Луис Суарес, Жоау Фелиш (Анхель Корреа, 56'), Тома Лемар (Рейнилду, 55'), Родриго Де Пауль, Коке (Эктор Эррера, 76'), Янник Карраско, Марио Эрмосо (Матеус Кунья, 55'), Стефан Савич, Хосе Хименес, Шиме Врсалько (Даниэль Васс, 46'), Ян Облак Предупреждения: Жорди Альба (52'), Френки де Йонг (72'), Xavi Hernandez (82'), Даниэль Васс (89'), Эктор Эррера (90 + 1') Удаление: Дани Алвес (69')

Следующие матчи

Команда Хави с 38 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 36 очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

В следующем туре «Барселона» сыграет на выезде с «Эспаньолом» (13 февраля), а «Атлетико» примет дома «Хетафе» (12 февраля).

Прямая речь

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико»

— «Барселона» выглядела решительнее и была убедительнее. В футболе побеждает тот, кто сильнее. На протяжении 10 лет «Атлетико» хорошо играл в защите, но в этом сезоне нам нужно действовать лучше в этом компоненте. Единственное, что имеет значение, — это работа. Мы начнем следующую неделю со смирением.

Хави, главный тренер «Барселоны»

— До удаления Алвеса все шло идеально. Затем нам пришлось немного отступить. Но первые 60 минут это была та «Барса», которую мы все хотим видеть.Мы были очень хороши в полном составе, работали по схемам 3-4-3 и 3-5-2. После удаления мы не рассыпались, хорошо защищались и с большими проблемами не сталкивались.

Симеоне понимает футбол не так, как я, поэтому у нас есть разногласия. Но это не критика в его адрес. Он великий тренер, много всего выиграл, а я новичок. Я его очень уважаю. Мы должны оставаться скромными. Это важная победа против чемпионов, мы были терпеливы и первые 60 минут провели очень хорошо. Но останавливаться на достигнутом не нужно.

✅ Invictos en 2022 en #LaLigaSantander.

✅ 7 partidos sin perder.

✅ 15 de los últimos 21 puntos.

💙🙌❤ ¡𝐀𝐋𝐄𝐆𝐑𝐈́𝐀 en el @FCBarcelona_es! #BarçaAtleti pic.twitter.com/x6ofCF1OOu — LaLiga (@LaLiga) February 6, 2022

Жорди Альба, защитник «Барселоны»

— Играть с «Атлетико» всегда сложно. Было очень важно после пропущенного гола как можно скорее сравнять счет. «Атлетико» способен создавать угрозу воротам соперника, имея мало моментов. «Барселона» играла очень интенсивно — таким матчем можно гордиться в столь трудный сезон. Сегодня мы видели «Барсу», которую хотим видеть, но играть вот так очень непросто. Удаление Дани Алвеса не навредило нам — команда знает, как страдать и жертвовать на поле.

Everybody Loves Ronald pic.twitter.com/dLmqZmIYEK — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 6, 2022

Рональд Араухо, защитник «Барселоны»

— Мы должны продолжать бороться за свои цели, нам важно попасть в Лигу чемпионов. Мы провели хороший матч, сделав то, о чем говорил тренер. Все прошло так, как он просил. Мы много атаковали и очень довольны игрой. Мы знали, что они будут выжидать и пытаться контратаковать. «Атлетико» часто отыгрывается в концовках, и мы счастливы, что смогли удержать преимущество до финального свистка